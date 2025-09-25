https://ria.ru/20250925/vtb-2044404234.html
ВТБ: бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми в этом году
Денис Бортников: простота налогового режима привлекает самозанятых в бизнес
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Двухкратный в этом году рост вовлеченности самозанятых в работу малого и среднего бизнеса связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущим спросом предпринимательства на гибких специалистов, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках финала конкурса "Бизнес Баттл" в Калининграде.
В январе – августе 2025 года компании СМБ совершили через сервис ВТБ "Расчеты с самозанятыми" свыше 120 тысяч переводов, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Общий объем платежей составил более 22,6 миллиарда рублей, при этом объемы 2025 года на 20% больше, чем годом ранее.
"Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. В ВТБ, по итогам 2025 года, мы ожидаем двукратного роста объема расчетов клиентов среднего и малого бизнеса с самозанятыми", — приводит пресс-служба банка слова Бортникова.
Топ-менеджер подчеркнул, что в Калининградской области динамика платежей выше среднероссийской. Расчеты с самозанятыми чаще других здесь используют компании, работающие в области благоустройства территорий и в сфере архитектуры и проектирования. В целом по России, по данным банка, 30% денежного потока формируют компании из сферы строительства, торговли и транспорта.
ВТБ обслуживает более 850 тысяч самозанятых. На 1 сентября они зарегистрировали в банке суммарный доход около 12 миллиардов рублей. В цифровом виде им доступны все необходимые инструменты для работы и развития: оформление чеков, уплата налогов, получение выписок и справок, обучающие курсы и программы поддержки.
В четверг в Калининграде проходит финал конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Проект реализуется при поддержке регионального правительства и ВТБ с целью содействия развитию малого и среднего бизнеса, поиска перспективных стартапов и привлечения внимания к развитию предпринимательства.