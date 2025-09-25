Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми в этом году - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
19:21 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/vtb-2044404234.html
ВТБ: бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми в этом году
ВТБ: бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми в этом году - РИА Новости, 25.09.2025
ВТБ: бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми в этом году
Двухкратный в этом году рост вовлеченности самозанятых в работу малого и среднего бизнеса связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T19:21:00+03:00
2025-09-25T19:21:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
втб (банк)
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/83/1559098351_0:549:1432:1355_1920x0_80_0_0_21e40ef5190b1560fa3db25f402f752b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Двухкратный в этом году рост вовлеченности самозанятых в работу малого и среднего бизнеса связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущим спросом предпринимательства на гибких специалистов, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках финала конкурса "Бизнес Баттл" в Калининграде. В январе – августе 2025 года компании СМБ совершили через сервис ВТБ "Расчеты с самозанятыми" свыше 120 тысяч переводов, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Общий объем платежей составил более 22,6 миллиарда рублей, при этом объемы 2025 года на 20% больше, чем годом ранее. "Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. В ВТБ, по итогам 2025 года, мы ожидаем двукратного роста объема расчетов клиентов среднего и малого бизнеса с самозанятыми", — приводит пресс-служба банка слова Бортникова. Топ-менеджер подчеркнул, что в Калининградской области динамика платежей выше среднероссийской. Расчеты с самозанятыми чаще других здесь используют компании, работающие в области благоустройства территорий и в сфере архитектуры и проектирования. В целом по России, по данным банка, 30% денежного потока формируют компании из сферы строительства, торговли и транспорта. ВТБ обслуживает более 850 тысяч самозанятых. На 1 сентября они зарегистрировали в банке суммарный доход около 12 миллиардов рублей. В цифровом виде им доступны все необходимые инструменты для работы и развития: оформление чеков, уплата налогов, получение выписок и справок, обучающие курсы и программы поддержки. В четверг в Калининграде проходит финал конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Проект реализуется при поддержке регионального правительства и ВТБ с целью содействия развитию малого и среднего бизнеса, поиска перспективных стартапов и привлечения внимания к развитию предпринимательства.
https://ria.ru/20250918/vtb-2042824399.html
https://ria.ru/20250915/granty-2042090583.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/83/1559098351_0:415:1432:1489_1920x0_80_0_0_9aff1f137ea58de454b101f1f1d3d0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, втб (банк), поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, ВТБ (банк), Поддержка бизнеса
ВТБ: бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми в этом году

Денис Бортников: простота налогового режима привлекает самозанятых в бизнес

© Фото : ВТБ Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : ВТБ
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Двухкратный в этом году рост вовлеченности самозанятых в работу малого и среднего бизнеса связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущим спросом предпринимательства на гибких специалистов, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках финала конкурса "Бизнес Баттл" в Калининграде.
В январе – августе 2025 года компании СМБ совершили через сервис ВТБ "Расчеты с самозанятыми" свыше 120 тысяч переводов, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Общий объем платежей составил более 22,6 миллиарда рублей, при этом объемы 2025 года на 20% больше, чем годом ранее.
Член правления ВТБ Виталий Сергейчук - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ВТБ фиксирует рост интереса населения к инвестициям
18 сентября, 19:18
"Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. В ВТБ, по итогам 2025 года, мы ожидаем двукратного роста объема расчетов клиентов среднего и малого бизнеса с самозанятыми", — приводит пресс-служба банка слова Бортникова.
Топ-менеджер подчеркнул, что в Калининградской области динамика платежей выше среднероссийской. Расчеты с самозанятыми чаще других здесь используют компании, работающие в области благоустройства территорий и в сфере архитектуры и проектирования. В целом по России, по данным банка, 30% денежного потока формируют компании из сферы строительства, торговли и транспорта.
ВТБ обслуживает более 850 тысяч самозанятых. На 1 сентября они зарегистрировали в банке суммарный доход около 12 миллиардов рублей. В цифровом виде им доступны все необходимые инструменты для работы и развития: оформление чеков, уплата налогов, получение выписок и справок, обучающие курсы и программы поддержки.
В четверг в Калининграде проходит финал конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Проект реализуется при поддержке регионального правительства и ВТБ с целью содействия развитию малого и среднего бизнеса, поиска перспективных стартапов и привлечения внимания к развитию предпринимательства.
Студенты во время лекции - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
ВТБ открыл прием заявок на программу именных грантов
15 сентября, 18:30
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиВТБ (банк)Поддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала