В ВСУ пожаловались на потерю контроля над небом и нехватку сил

В ВСУ пожаловались на потерю контроля над небом и нехватку сил

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВСУ полностью утратили контроль над воздушным пространством на линии боевого соприкосновения, украинская армия испытывает нехватку в силах и ресурсах, что в конечном счете обернется катастрофическими последствиями, заявил украинский военный, эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный ранее заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне. Он также отмечал, что украинских военных на передовой неминуемо ждет гибель, ранение или психологический слом. "Враг контролирует небо. В этих условиях нехватка человеческих сил, дефицит ресурсов, нарастающее технологическое отставание могут иметь катастрофические последствия для всей нашей обороны. Если мы… не закроем небо, наша немногочисленная пехота просто вымрет на отдельных позициях, которые она занимает мелкими группами ", - приводит слова Касьянова издание "Страна.ua". По его словам, ВСУ сложно превзойти ВС России, которая имеет развитую оборонную промышленность, мощную инженерно-конструкторскую базу. Ранее Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти в свою очередь не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

