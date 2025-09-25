https://ria.ru/20250925/vsu-2044312849.html
ВС России ликвидировали командира батареи ВСУ на Сумском направлении
ВС России ликвидировали командира батареи ВСУ на Сумском направлении
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Командир минометной батареи 105-й бригады территориальной обороны ВСУ Владимир Брославский ликвидирован на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На сумском направлении ликвидирован капитан Владимир Брославский. Занимал должность командира минометной батареи 105-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал собеседник агентства.
