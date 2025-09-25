https://ria.ru/20250925/vsu-2044297241.html
В Раде раскритиковали создание штурмовых войск в ВСУ
В Раде раскритиковали создание штурмовых войск в ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
В Раде раскритиковали создание штурмовых войск в ВСУ
Создание штурмовых войск в структуре ВСУ сделает обыденной тактику "мясных" штурмов, которые практикует главком украинских войск Александр Сырский, считает... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:46:00+03:00
2025-09-25T14:46:00+03:00
2025-09-25T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Создание штурмовых войск в структуре ВСУ сделает обыденной тактику "мясных" штурмов, которые практикует главком украинских войск Александр Сырский, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В конце сентября Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск как отдельного вида войск ВСУ. "Если создадут "штурмовые войска", это станет точкой невозврата в развитии "мясного" подхода Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она отметила, что, несмотря на заявления украинских властей о "хороших результатах" работы штурмовых подразделений ВСУ, нынешняя их версия создается без учета реального боевого опыта, а также ведет к большим потерям на фронте. Депутат призвала коллег и граждан не оставаться безразличными и выступить против создания нового рода войск в ВСУ. Ранее Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Зеленский не уволит Сырского. Ведущие западные СМИ после его назначения на пост главкома ВСУ в начале 2024 года подчеркивали, что его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
https://ria.ru/20250924/vsu-2043970481.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_14f48e4b32cc8d626971f72def8b75ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде раскритиковали создание штурмовых войск в ВСУ
Безуглая: создание штурмовых войск ВСУ ведет к большим потерям