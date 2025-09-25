https://ria.ru/20250925/vsu-2044297241.html

В Раде раскритиковали создание штурмовых войск в ВСУ

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Создание штурмовых войск в структуре ВСУ сделает обыденной тактику "мясных" штурмов, которые практикует главком украинских войск Александр Сырский, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В конце сентября Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск как отдельного вида войск ВСУ. "Если создадут "штурмовые войска", это станет точкой невозврата в развитии "мясного" подхода Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она отметила, что, несмотря на заявления украинских властей о "хороших результатах" работы штурмовых подразделений ВСУ, нынешняя их версия создается без учета реального боевого опыта, а также ведет к большим потерям на фронте. Депутат призвала коллег и граждан не оставаться безразличными и выступить против создания нового рода войск в ВСУ. Ранее Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Зеленский не уволит Сырского. Ведущие западные СМИ после его назначения на пост главкома ВСУ в начале 2024 года подчеркивали, что его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".

