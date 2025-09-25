Рейтинг@Mail.ru
В спецподразделениях ВСУ под Купянском заметили женщин - РИА Новости, 25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 25.09.2025
В спецподразделениях ВСУ под Купянском заметили женщин
В спецподразделениях ВСУ под Купянском заметили женщин - РИА Новости, 25.09.2025
В спецподразделениях ВСУ под Купянском заметили женщин
Женщины замечены в рядах спецподразделений БПЛА ВСУ, стоящих под Купянском, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской... РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен - РИА Новости. Женщины замечены в рядах спецподразделений БПЛА ВСУ, стоящих под Купянском, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Контора". "На этом участке стоит "Ахиллес" и "Небесна Мара", если говорить о БПЛА. В подразделениях присутствуют пилоты женского пола – может, не пилоты, а инженеры. Определенные подразделения выявляли движения с позиций после отработки определенных средств, они отходили. Именно женского пола (военнослужащие ВСУ – ред.) перемещались. Пара была", - заявил "Контора". По его словам, женщины в подразделениях БПЛА были замечены около месяца назад и на соседних участках фронта. "Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе ВСУ.
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В спецподразделениях ВСУ под Купянском заметили женщин

Российские военные рассказали о женщинах в подразделениях БПЛА ВСУ под Купянском

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен - РИА Новости. Женщины замечены в рядах спецподразделений БПЛА ВСУ, стоящих под Купянском, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Контора".
"На этом участке стоит "Ахиллес" и "Небесна Мара", если говорить о БПЛА. В подразделениях присутствуют пилоты женского пола – может, не пилоты, а инженеры. Определенные подразделения выявляли движения с позиций после отработки определенных средств, они отходили. Именно женского пола (военнослужащие ВСУ – ред.) перемещались. Пара была", - заявил "Контора".
По его словам, женщины в подразделениях БПЛА были замечены около месяца назад и на соседних участках фронта.
"Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе ВСУ.
Украинские военнослужащие
Военный эксперт оценил возможность наступления ВСУ
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
