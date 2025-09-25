https://ria.ru/20250925/vsu-2044281616.html
В спецподразделениях ВСУ под Купянском заметили женщин
В спецподразделениях ВСУ под Купянском заметили женщин
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен - РИА Новости. Женщины замечены в рядах спецподразделений БПЛА ВСУ, стоящих под Купянском, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Контора". "На этом участке стоит "Ахиллес" и "Небесна Мара", если говорить о БПЛА. В подразделениях присутствуют пилоты женского пола – может, не пилоты, а инженеры. Определенные подразделения выявляли движения с позиций после отработки определенных средств, они отходили. Именно женского пола (военнослужащие ВСУ – ред.) перемещались. Пара была", - заявил "Контора". По его словам, женщины в подразделениях БПЛА были замечены около месяца назад и на соседних участках фронта. "Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе ВСУ.
