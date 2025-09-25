https://ria.ru/20250925/vsu-2044251093.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Северск в ходе активных наступательных действий, сообщили в Минобороны России. "В результате работы разведки и точных ударов артиллерийских расчётов уничтожен пункт управления беспилотниками противника. Подразделения "Южной" группировки продолжают наносить урон инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений", — говорится в сообщении.
