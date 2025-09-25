https://ria.ru/20250925/vsu-2044246520.html
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска атаковали дроном машину скорой помощи в селе Железный Порт Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном машину скорой помощи в селе Железный Порт Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Железном Порту целенаправленной атакой FPV-дрона поврежден автомобиль скорой помощи", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, из-за обстрелов со стороны ВСУ осколочное ранение головы получил мужчина в селе Бехтеры. Он госпитализирован.
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
