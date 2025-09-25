https://ria.ru/20250925/vsu-2044244291.html
Пострадавшие от атаки на Новороссийск получат выплаты за утрату имущества
Пострадавшие от атаки на Новороссийск получат выплаты за утрату имущества
2025-09-25T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пострадавшие от атаки ВСУ на Новороссийск единовременно получат 15 тысяч рублей, а за утрату имущества - от 75 до 150 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко. "В связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшим предусмотрены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 15 тысяч рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 150 тысяч рублей", - написал Кравченко в Telegram-канале.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, об этом сообщала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
