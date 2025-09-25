https://ria.ru/20250925/vsu-2044243365.html
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 25.09.2025
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших накануне от атаки ВСУ жителей Новороссийска остаются в городской больнице, еще двое - в тяжелом состоянии переведены в краевую больницу,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:35:00+03:00
2025-09-25T11:35:00+03:00
2025-09-25T13:02:00+03:00
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12d4ecf07e4f58a43e68a8d59932f06b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших накануне от атаки ВСУ жителей Новороссийска остаются в городской больнице, еще двое - в тяжелом состоянии переведены в краевую больницу, сообщил мэр города Андрей Кравченко. "Четверо новороссийцев остаются под наблюдением врачей в городской больнице, двое – в тяжелом состоянии транспортированы в Краевую клиническую больницу №1. Пострадавшим и родственникам погибших от массированной атаки киевского режима на Новороссийск окажем всю необходимую помощь. По каждой ситуации индивидуально проработаем всевозможные пути решения", - написал Кравченко в Telegram-канале.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, об этом сообщала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
https://ria.ru/20250925/vsu--2044240012.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128370_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1952b54851493aed36094a0a7daf527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, происшествия
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии
Двое пострадавших от атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии