Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 25.09.2025 (обновлено: 13:02 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/vsu-2044243365.html
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 25.09.2025
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших накануне от атаки ВСУ жителей Новороссийска остаются в городской больнице, еще двое - в тяжелом состоянии переведены в краевую больницу,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:35:00+03:00
2025-09-25T13:02:00+03:00
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12d4ecf07e4f58a43e68a8d59932f06b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших накануне от атаки ВСУ жителей Новороссийска остаются в городской больнице, еще двое - в тяжелом состоянии переведены в краевую больницу, сообщил мэр города Андрей Кравченко. "Четверо новороссийцев остаются под наблюдением врачей в городской больнице, двое – в тяжелом состоянии транспортированы в Краевую клиническую больницу №1. Пострадавшим и родственникам погибших от массированной атаки киевского режима на Новороссийск окажем всю необходимую помощь. По каждой ситуации индивидуально проработаем всевозможные пути решения", - написал Кравченко в Telegram-канале.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, об этом сообщала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
https://ria.ru/20250925/vsu--2044240012.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128370_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1952b54851493aed36094a0a7daf527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, происшествия
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии

Двое пострадавших от атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших накануне от атаки ВСУ жителей Новороссийска остаются в городской больнице, еще двое - в тяжелом состоянии переведены в краевую больницу, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Четверо новороссийцев остаются под наблюдением врачей в городской больнице, двое – в тяжелом состоянии транспортированы в Краевую клиническую больницу №1. Пострадавшим и родственникам погибших от массированной атаки киевского режима на Новороссийск окажем всю необходимую помощь. По каждой ситуации индивидуально проработаем всевозможные пути решения", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, об этом сообщала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Семьи погибших при атаке ВСУ в Новороссийске получат 1,5 миллиона рублей
Вчера, 11:23
 
НовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала