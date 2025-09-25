https://ria.ru/20250925/vsu-2044243365.html

Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии

Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 25.09.2025

Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших накануне от атаки ВСУ жителей Новороссийска остаются в городской больнице, еще двое - в тяжелом состоянии переведены в краевую больницу,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:35:00+03:00

2025-09-25T11:35:00+03:00

2025-09-25T13:02:00+03:00

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12d4ecf07e4f58a43e68a8d59932f06b.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших накануне от атаки ВСУ жителей Новороссийска остаются в городской больнице, еще двое - в тяжелом состоянии переведены в краевую больницу, сообщил мэр города Андрей Кравченко. "Четверо новороссийцев остаются под наблюдением врачей в городской больнице, двое – в тяжелом состоянии транспортированы в Краевую клиническую больницу №1. Пострадавшим и родственникам погибших от массированной атаки киевского режима на Новороссийск окажем всю необходимую помощь. По каждой ситуации индивидуально проработаем всевозможные пути решения", - написал Кравченко в Telegram-канале.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, об этом сообщала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

https://ria.ru/20250925/vsu--2044240012.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, происшествия