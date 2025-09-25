Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три пункта ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 25.09.2025 (обновлено: 10:07 25.09.2025)
ВС России уничтожили три пункта ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025
ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны. "На Константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА в ходе ночной воздушной разведки и патрулирования зон ответственности были выявлены и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожены три пункта управления БПЛА противника", — говорится в релизе.Позже, днем, операторы ударных беспилотников обнаружили еще два пункта управления в районе села Бересток и поразили их при помощи FPV-дронов. По данным Минобороны, ВСУ потеряли порядка пяти расчетов БПЛА, а также оборудование управления и связи. Поселок Клебан-Бык расположен к югу от Константиновки. Минобороны отчиталось о его освобождении 23 августа. Севернее находится водохранилище, в районе которого заблокирована крупная группировка ВСУ. Накануне военное ведомство заявило, что она практически уничтожена, из 800 украинских солдат там осталось только 80.
ВС РФ уничтожили 3 пункта управления БПЛА ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны.
"На Константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА в ходе ночной воздушной разведки и патрулирования зон ответственности были выявлены и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожены три пункта управления БПЛА противника", — говорится в релизе.
Позже, днем, операторы ударных беспилотников обнаружили еще два пункта управления в районе села Бересток и поразили их при помощи FPV-дронов.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли порядка пяти расчетов БПЛА, а также оборудование управления и связи.
Поселок Клебан-Бык расположен к югу от Константиновки. Минобороны отчиталось о его освобождении 23 августа. Севернее находится водохранилище, в районе которого заблокирована крупная группировка ВСУ. Накануне военное ведомство заявило, что она практически уничтожена, из 800 украинских солдат там осталось только 80.
