ВС России уничтожили три пункта ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны.
"На Константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА в ходе ночной воздушной разведки и патрулирования зон ответственности были выявлены и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожены три пункта управления БПЛА противника", — говорится в релизе.
22 июня 2022, 17:18
Позже, днем, операторы ударных беспилотников обнаружили еще два пункта управления в районе села Бересток и поразили их при помощи FPV-дронов.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли порядка пяти расчетов БПЛА, а также оборудование управления и связи.
Поселок Клебан-Бык расположен к югу от Константиновки. Минобороны отчиталось о его освобождении 23 августа. Севернее находится водохранилище, в районе которого заблокирована крупная группировка ВСУ. Накануне военное ведомство заявило, что она практически уничтожена, из 800 украинских солдат там осталось только 80.
