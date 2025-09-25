Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 25.09.2025 (обновлено: 10:04 25.09.2025)
ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области
Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Гончаровское — крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели — ПВО, склады и личный состав", — сказал он.Также ночью были зафиксированы удары по Нежину и окрестностям.Лебедев рассказал об атаках в других регионах:Ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Гончаровское — крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели — ПВО, склады и личный состав", — сказал он.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым
23 сентября, 12:28
Также ночью были зафиксированы удары по Нежину и окрестностям.
Лебедев рассказал об атаках в других регионах:
  • поражен ключевой железнодорожный узел в Жмеринке Винницкой области, удар пришелся по инфраструктуре перевозок;
  • повреждены железнодорожные станции в Николаевской и Кировоградской областях, движение поездов с военными грузами остановлено;
  • атакованы железнодорожные узлы и места дислокации военнослужащих в Сумской области, объекты нефтепереработки и логистика — в Кременчуге Полтавской области;
  • в Харьковской области пострадали склады и позиции ПВО, в Черкасской — объекты снабжения и логистики;
  • военные объекты поражены также в подконтрольном ВСУ Херсоне и Одесской области;
  • подтвержден удар по украинскому подразделению рядом со Снигиревкой в Николаевской области.
Ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
