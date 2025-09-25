https://ria.ru/20250925/vsu-2044198111.html

ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области

Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Гончаровское — крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели — ПВО, склады и личный состав", — сказал он.Также ночью были зафиксированы удары по Нежину и окрестностям.Лебедев рассказал об атаках в других регионах:Ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

