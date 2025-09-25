https://ria.ru/20250925/vsu-2044198111.html
ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области
Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
нежин
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Гончаровское — крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели — ПВО, склады и личный состав", — сказал он.Также ночью были зафиксированы удары по Нежину и окрестностям.Лебедев рассказал об атаках в других регионах:Ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
черниговская область
украина
нежин
одесская область
ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области
В Черниговской области поражен военный гарнизон и учебный центр ВСУ
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Гончаровское — крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели — ПВО, склады и личный состав", — сказал он.
Также ночью были зафиксированы удары по Нежину и окрестностям.
Лебедев рассказал об атаках в других регионах:
- поражен ключевой железнодорожный узел в Жмеринке Винницкой области, удар пришелся по инфраструктуре перевозок;
- повреждены железнодорожные станции в Николаевской и Кировоградской областях, движение поездов с военными грузами остановлено;
- атакованы железнодорожные узлы и места дислокации военнослужащих в Сумской области, объекты нефтепереработки и логистика — в Кременчуге Полтавской области;
- в Харьковской области пострадали склады и позиции ПВО, в Черкасской — объекты снабжения и логистики;
- военные объекты поражены также в подконтрольном ВСУ Херсоне и Одесской области;
- подтвержден удар по украинскому подразделению рядом со Снигиревкой в Николаевской области.
Ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.