ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РИА Новости, 25.09.2025

ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Воины-гвардейцы алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили блиндаж противника с закрытой огневой позиции (ЗОП), сорвав ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что перед ударом танкисты сократили дистанцию до цели и заняли огневую позицию, с фронта и флангов прикрытую лесопосадками от прямого визуального обнаружения противником. Экипаж, оставаясь незамеченным, произвел серию выстрелов 125-мм снарядами по огневым точкам и живой силе ВСУ, скрывавшейся в Т-образном блиндаже, уничтожив выявленные вражеские цели.

