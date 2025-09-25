Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 25.09.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Воины-гвардейцы алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили блиндаж противника с закрытой огневой позиции (ЗОП), сорвав ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что перед ударом танкисты сократили дистанцию до цели и заняли огневую позицию, с фронта и флангов прикрытую лесопосадками от прямого визуального обнаружения противником. Экипаж, оставаясь незамеченным, произвел серию выстрелов 125-мм снарядами по огневым точкам и живой силе ВСУ, скрывавшейся в Т-образном блиндаже, уничтожив выявленные вражеские цели.
т-80бв, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Т-80БВ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Танкисты группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Воины-гвардейцы алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили блиндаж противника с закрытой огневой позиции (ЗОП), сорвав ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что перед ударом танкисты сократили дистанцию до цели и заняли огневую позицию, с фронта и флангов прикрытую лесопосадками от прямого визуального обнаружения противником. Экипаж, оставаясь незамеченным, произвел серию выстрелов 125-мм снарядами по огневым точкам и живой силе ВСУ, скрывавшейся в Т-образном блиндаже, уничтожив выявленные вражеские цели.
