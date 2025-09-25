https://ria.ru/20250925/vsu-2044186443.html
Боевики ВСУ хранят наркотики в уголках с иконами, рассказал российский боец
Боевики ВСУ хранят наркотики в уголках с иконами, рассказал российский боец - РИА Новости, 25.09.2025
Боевики ВСУ хранят наркотики в уголках с иконами, рассказал российский боец
Боевики ВСУ в Запорожской области употребляют наркотики и не стыдятся оставлять запрещенные препараты и шприцы даже в местах, отведенных для молитв, рассказал... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T07:03:00+03:00
2025-09-25T07:03:00+03:00
2025-09-25T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Боевики ВСУ в Запорожской области употребляют наркотики и не стыдятся оставлять запрещенные препараты и шприцы даже в местах, отведенных для молитв, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным "Увар". "В мусоре, который выкидывают на украинских позициях, часто находятся "бульбуляторы" (самодельные устройства для курения наркотиков – ред.). (Боевики ВСУ – ред.) курят коноплю. Почти в каждом блиндаже находили бутылки и пробки, таблетки непонятные, шприцы, - наркота", - рассказал "Увар". Он отдельно отметил, что зачастую такие устройства находят "буквально возле "красных уголков" с иконами, которые иногда ставят на позициях украинские бойцы". "Иконы в каждом блиндаже и подвале. И буквально в одном углу все это: иконы и "бульбуляторы". В каждом практически блиндаже такое", - завершил он.
запорожская область
