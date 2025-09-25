Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ хранят наркотики в уголках с иконами, рассказал российский боец
25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 25.09.2025
Боевики ВСУ хранят наркотики в уголках с иконами, рассказал российский боец
Боевики ВСУ хранят наркотики в уголках с иконами, рассказал российский боец - РИА Новости, 25.09.2025
Боевики ВСУ хранят наркотики в уголках с иконами, рассказал российский боец
Боевики ВСУ в Запорожской области употребляют наркотики и не стыдятся оставлять запрещенные препараты и шприцы даже в местах, отведенных для молитв, рассказал... РИА Новости, 25.09.2025
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Боевики ВСУ в Запорожской области употребляют наркотики и не стыдятся оставлять запрещенные препараты и шприцы даже в местах, отведенных для молитв, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным "Увар". "В мусоре, который выкидывают на украинских позициях, часто находятся "бульбуляторы" (самодельные устройства для курения наркотиков – ред.). (Боевики ВСУ – ред.) курят коноплю. Почти в каждом блиндаже находили бутылки и пробки, таблетки непонятные, шприцы, - наркота", - рассказал "Увар". Он отдельно отметил, что зачастую такие устройства находят "буквально возле "красных уголков" с иконами, которые иногда ставят на позициях украинские бойцы". "Иконы в каждом блиндаже и подвале. И буквально в одном углу все это: иконы и "бульбуляторы". В каждом практически блиндаже такое", - завершил он.
Боевики ВСУ хранят наркотики в уголках с иконами, рассказал российский боец

Украинские боевики в Запорожской области оставляют наркотики в местах для молитв

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Боевики ВСУ в Запорожской области употребляют наркотики и не стыдятся оставлять запрещенные препараты и шприцы даже в местах, отведенных для молитв, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным "Увар".
"В мусоре, который выкидывают на украинских позициях, часто находятся "бульбуляторы" (самодельные устройства для курения наркотиков – ред.). (Боевики ВСУ – ред.) курят коноплю. Почти в каждом блиндаже находили бутылки и пробки, таблетки непонятные, шприцы, - наркота", - рассказал "Увар".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины
24 сентября, 17:34
Он отдельно отметил, что зачастую такие устройства находят "буквально возле "красных уголков" с иконами, которые иногда ставят на позициях украинские бойцы".
"Иконы в каждом блиндаже и подвале. И буквально в одном углу все это: иконы и "бульбуляторы". В каждом практически блиндаже такое", - завершил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
