https://ria.ru/20250925/vsu-2044178263.html

Обряд посвящения в нацбаты ВСУ включал жертвоприношение, заявил Гагин

Обряд посвящения в нацбаты ВСУ включал жертвоприношение, заявил Гагин - РИА Новости, 25.09.2025

Обряд посвящения в нацбаты ВСУ включал жертвоприношение, заявил Гагин

Радикалы ВСУ использовали жертвоприношение как обряд посвящения в националистические батальоны, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T04:06:00+03:00

2025-09-25T04:06:00+03:00

2025-09-25T04:06:00+03:00

в мире

курахово

донецкая народная республика

россия

ян гагин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg

ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Радикалы ВСУ использовали жертвоприношение как обряд посвящения в националистические батальоны, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее Гагин сообщил, что на бывших украинских позициях около Курахово в ДНР нашли алтарь сатанистов*. "Мы обнаруживали видеоматериалы. Они есть в сети интернет, в украинском сегменте, где происходило посвящение в некоторые националистические батальоны, подразделения, где посвящением являлось человеческое жертвоприношение. То есть там человека просто медленно убивали ножом, нанося ему несколько ножевых ран для того, чтобы он погибал именно медленно. Это ритуальное убийство", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что полученные ритуальные предметы и увиденные им кадры жертвоприношения очень схожи с" Культом Сатаны"* или "Огнепоклонников", которые приносили в жертву животное, в отличие от радикалов ВСУ.* Запрещенное экстремистское движение, включено в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250924/dnr-2044141125.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, ян гагин, вооруженные силы украины