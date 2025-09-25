https://ria.ru/20250925/vsu-2044178263.html
Обряд посвящения в нацбаты ВСУ включал жертвоприношение, заявил Гагин
Радикалы ВСУ использовали жертвоприношение как обряд посвящения в националистические батальоны, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 25.09.2025
ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Радикалы ВСУ использовали жертвоприношение как обряд посвящения в националистические батальоны, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее Гагин сообщил, что на бывших украинских позициях около Курахово в ДНР нашли алтарь сатанистов*. "Мы обнаруживали видеоматериалы. Они есть в сети интернет, в украинском сегменте, где происходило посвящение в некоторые националистические батальоны, подразделения, где посвящением являлось человеческое жертвоприношение. То есть там человека просто медленно убивали ножом, нанося ему несколько ножевых ран для того, чтобы он погибал именно медленно. Это ритуальное убийство", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что полученные ритуальные предметы и увиденные им кадры жертвоприношения очень схожи с" Культом Сатаны"* или "Огнепоклонников", которые приносили в жертву животное, в отличие от радикалов ВСУ.* Запрещенное экстремистское движение, включено в перечень террористов и экстремистов.
