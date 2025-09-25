https://ria.ru/20250925/vsu--2044283138.html

ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ под Северском

ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ под Северском - РИА Новости, 25.09.2025

ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ под Северском

Операторы беспилотных летательных аппаратов БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили блиндаж с живой силой, антенну связи и пункт управления БПЛА ВСУ на... РИА Новости, 25.09.2025

ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили блиндаж с живой силой, антенну связи и пункт управления БПЛА ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Подразделения "Южной" группировки ведут постоянный контроль за тылами противника с применением ударных дронов. В результате ударов был поражён блиндаж с живой силой, уничтожена антенна связи и пункт управления беспилотниками ВСУ", — говорится в сообщении.

