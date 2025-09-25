https://ria.ru/20250925/vsu--2044261404.html
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Юга" за сутки
2025-09-25T12:27:00+03:00
2025-09-25T12:27:00+03:00
2025-09-25T12:34:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 225 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю... Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бересток, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.
