При атаке ВСУ в Новороссийске получили повреждения подъезды в жилом доме
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 25.09.2025 (обновлено: 11:53 25.09.2025)
При атаке ВСУ в Новороссийске получили повреждения подъезды в жилом доме
При атаке ВСУ в Новороссийске получили повреждения подъезды в жилом доме - РИА Новости, 25.09.2025
При атаке ВСУ в Новороссийске получили повреждения подъезды в жилом доме
В многоквартирном доме в Новороссийске, где после атаки БПЛА ВСУ сгорела кровля, сильно повреждены два подъезда, экспертная комиссия проведет обследование и... РИА Новости, 25.09.2025
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. В многоквартирном доме в Новороссийске, где после атаки БПЛА ВСУ сгорела кровля, сильно повреждены два подъезда, экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу здания, сообщил глава города Андрей Кравченко.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Возгорание кровли многоквартирного дома после атаки дронов ВСУ возникло в Новороссийске, оно было ликвидировано вечером в среду."В результате атаки киевского режима в Центральном районе Новороссийска повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали МКД по улице Шевченко, 55 и Энгельса, 98. В доме по улице Шевченко сгорела кровля, сильно пострадали два подъезда. Экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу каждого здания", - говорится в сообщении.Кравченко также заявил, что будет сформирован план аварийно-восстановительных работ, а специализированные бригады займутся восстановлением электроэнергии.Организованные группы по определению ущерба и оказанию помощи уже приступили приступили к поквартирному обходу 811 жилых помещений. Отмечается, что волонтеры помогут жителям навести порядок в квартирах после атаки БПЛА. Также будет организовано дежурство казачества в вечернее время для обеспечения сохранности имущества жильцов."Специалисты обследуют пострадавшую территорию. Ключевая задача сейчас - в кратчайшие сроки оформить всю необходимую документацию и составить акты осмотра помещений. Это позволит жителям оперативно получить как первоначальные выплаты, так и компенсации на восстановление утраченного имущества", - сказал Кравченко.
При атаке ВСУ в Новороссийске получили повреждения подъезды в жилом доме

При атаке ВСУ в Новороссийске получили повреждения два подъезда в жилом доме

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. В многоквартирном доме в Новороссийске, где после атаки БПЛА ВСУ сгорела кровля, сильно повреждены два подъезда, экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу здания, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Возгорание кровли многоквартирного дома после атаки дронов ВСУ возникло в Новороссийске, оно было ликвидировано вечером в среду.
"В результате атаки киевского режима в Центральном районе Новороссийска повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали МКД по улице Шевченко, 55 и Энгельса, 98. В доме по улице Шевченко сгорела кровля, сильно пострадали два подъезда. Экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу каждого здания", - говорится в сообщении.
Кравченко также заявил, что будет сформирован план аварийно-восстановительных работ, а специализированные бригады займутся восстановлением электроэнергии.
Организованные группы по определению ущерба и оказанию помощи уже приступили приступили к поквартирному обходу 811 жилых помещений. Отмечается, что волонтеры помогут жителям навести порядок в квартирах после атаки БПЛА. Также будет организовано дежурство казачества в вечернее время для обеспечения сохранности имущества жильцов.
"Специалисты обследуют пострадавшую территорию. Ключевая задача сейчас - в кратчайшие сроки оформить всю необходимую документацию и составить акты осмотра помещений. Это позволит жителям оперативно получить как первоначальные выплаты, так и компенсации на восстановление утраченного имущества", - сказал Кравченко.
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии
