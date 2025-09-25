Семьи погибших при атаке ВСУ в Новороссийске получат 1,5 миллиона рублей
Семьи погибших при атаке БПЛА ВСУ в Новороссийске получат 1,5 млн рублей
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ
СОЧИ, 25 сен — РИА Новости. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат полтора миллиона рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тысяч, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, — 300 000 рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего — 1 500 000 рублей", — написал он в Telegram.
По словам Кравченко, жители Новороссийска могут обратиться за консультацией по вопросам оформления документов и получением компенсаций в администрацию Центрального внутригородского района.
Накануне ВСУ нанесли удары по городу в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля. Обломки дронов упали на припаркованные машины, из-за начавшегося пожара 20 автомобилей повреждены, три из них полностью сгорели.
Два человека погибли, еще 12 пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, атаке подвергся и город Туапсе, там пострадали два человека.
В Новороссийске ввели режим ЧС.