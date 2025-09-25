https://ria.ru/20250925/vsu--2044203189.html

При атаке ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель

При атаке ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 25.09.2025

При атаке ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Алешек со стороны украинской армии, в Бехтерах от удара ВСУ гражданский получил ранения, всего за сутки ВСУ нанесли... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T09:35:00+03:00

2025-09-25T09:35:00+03:00

2025-09-25T09:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

ГЕНИЧЕСК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Алешек со стороны украинской армии, в Бехтерах от удара ВСУ гражданский получил ранения, всего за сутки ВСУ нанесли 114 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Мужчина 1975 года рождения погиб из-за обстрела Алешек боевиками ВСУ. Мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 76 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 20 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки, по левобережью Херсонщины, ВСУ было нанесено 114 ударов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Бехтеры, Алешки, Железный Порт, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Малая Лепетиха, Солонцы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия