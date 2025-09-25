https://ria.ru/20250925/vsu--2044201494.html

ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 25.09.2025

ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы FPV-дронов совместно с расчётами 152-миллиметровый гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T09:24:00+03:00

2025-09-25T09:24:00+03:00

2025-09-25T09:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов совместно с расчётами 152-миллиметровый гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка 6-й мотострелковой дивизии установила координаты пункта временной дислокации противника, где находилось до трёх военнослужащих. Переданные данные позволили операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчёту "Мста-Б" нанести удар и уничтожить объект… Разведка выявила пункт управления и площадку запуска вражеского беспилотника гексакоптерного типа R-18. После передачи координат артиллеристы и операторы дронов нанесли точные удары, в результате чего ПУ и техника противника были ликвидированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, россия