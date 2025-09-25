Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 25.09.2025
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 25.09.2025
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов совместно с расчётами 152-миллиметровый гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов совместно с расчётами 152-миллиметровый гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка 6-й мотострелковой дивизии установила координаты пункта временной дислокации противника, где находилось до трёх военнослужащих. Переданные данные позволили операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчёту "Мста-Б" нанести удар и уничтожить объект… Разведка выявила пункт управления и площадку запуска вражеского беспилотника гексакоптерного типа R-18. После передачи координат артиллеристы и операторы дронов нанесли точные удары, в результате чего ПУ и техника противника были ликвидированы", - говорится в сообщении.
россия
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов совместно с расчётами 152-миллиметровый гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Разведка 6-й мотострелковой дивизии установила координаты пункта временной дислокации противника, где находилось до трёх военнослужащих. Переданные данные позволили операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчёту "Мста-Б" нанести удар и уничтожить объект… Разведка выявила пункт управления и площадку запуска вражеского беспилотника гексакоптерного типа R-18. После передачи координат артиллеристы и операторы дронов нанесли точные удары, в результате чего ПУ и техника противника были ликвидированы", - говорится в сообщении.
