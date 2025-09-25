https://ria.ru/20250925/vsu--2044201494.html
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
25.09.2025
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов совместно с расчётами 152-миллиметровый гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка 6-й мотострелковой дивизии установила координаты пункта временной дислокации противника, где находилось до трёх военнослужащих. Переданные данные позволили операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчёту "Мста-Б" нанести удар и уничтожить объект… Разведка выявила пункт управления и площадку запуска вражеского беспилотника гексакоптерного типа R-18. После передачи координат артиллеристы и операторы дронов нанесли точные удары, в результате чего ПУ и техника противника были ликвидированы", - говорится в сообщении.
россия
2025
