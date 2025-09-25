Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили миномет ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 25.09.2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия и 120-мм миномёт ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия и 120-мм миномёт ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе Константиновки уничтожена американская 155-мм буксируемая гаубица М777. Также в окрестностях населённого пункта Николайполье артиллерийское орудие противника было поражено с применением беспилотного летательного аппарата "Молния"… В лесном массиве в районе Степановки операторы БПЛА выявили замаскированную позицию миномётного расчёта противника. По целеуказанию беспилотников артиллерия "Южной" группировки нанесла удар и уничтожила 120-мм миномёт ВСУ", - говорится в сообщении.
россия
константиновка
безопасность, россия, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили миномет ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия и 120-мм миномёт ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В районе Константиновки уничтожена американская 155-мм буксируемая гаубица М777. Также в окрестностях населённого пункта Николайполье артиллерийское орудие противника было поражено с применением беспилотного летательного аппарата "Молния"… В лесном массиве в районе Степановки операторы БПЛА выявили замаскированную позицию миномётного расчёта противника. По целеуказанию беспилотников артиллерия "Южной" группировки нанесла удар и уничтожила 120-мм миномёт ВСУ", - говорится в сообщении.
