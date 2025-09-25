https://ria.ru/20250925/vsu--2044200493.html

ВС России уничтожили миномет ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили миномет ВСУ на Константиновском направлении

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константиновка

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия и 120-мм миномёт ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе Константиновки уничтожена американская 155-мм буксируемая гаубица М777. Также в окрестностях населённого пункта Николайполье артиллерийское орудие противника было поражено с применением беспилотного летательного аппарата "Молния"… В лесном массиве в районе Степановки операторы БПЛА выявили замаскированную позицию миномётного расчёта противника. По целеуказанию беспилотников артиллерия "Южной" группировки нанесла удар и уничтожила 120-мм миномёт ВСУ", - говорится в сообщении.

2025

