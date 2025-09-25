Рейтинг@Mail.ru
Супруга Зеленского раскрыла детали встречи с Меланией Трамп
25.09.2025
23:00 25.09.2025
Супруга Зеленского раскрыла детали встречи с Меланией Трамп
Елена Зеленская провела беседу с супругой президента США Меланией Трамп, во время которой они обсудили вопросы защиты детей.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Елена Зеленская провела беседу с супругой президента США Меланией Трамп, во время которой они обсудили вопросы защиты детей."Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства", — написала Зеленская в своем Telegram-канале.Она также выразила признательность Мелании Трамп за письмо, которое президент США Дональд Трамп передал Владимиру Путину во время встречи на Аляске.О письме стало известно в августе. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома, Трамп лично передал его Путину во время встречи на Аляске. По информации агентства, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате вооруженного украинского конфликта.При этом позднее Трамп опубликовал текст письма, в котором не оказалось упоминаний о похищении детей.Украинская сторона ранее передала России список якобы похищенных 339 детей. На пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский заявил, что большее количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Елена Зеленская провела беседу с супругой президента США Меланией Трамп, во время которой они обсудили вопросы защиты детей.
"Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства", — написала Зеленская в своем Telegram-канале.
Она также выразила признательность Мелании Трамп за письмо, которое президент США Дональд Трамп передал Владимиру Путину во время встречи на Аляске.
О письме стало известно в августе. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома, Трамп лично передал его Путину во время встречи на Аляске. По информации агентства, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате вооруженного украинского конфликта.

При этом позднее Трамп опубликовал текст письма, в котором не оказалось упоминаний о похищении детей.
Украинская сторона ранее передала России список якобы похищенных 339 детей. На пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский заявил, что большее количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям.
