WP: глава Пентагона экстренно созвал сотни генералов и адмиралов
17:58 25.09.2025 (обновлено: 18:46 25.09.2025)
WP: глава Пентагона экстренно созвал сотни генералов и адмиралов
2025-09-25T17:58:00+03:00
2025-09-25T18:46:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
пит хегсет
пентагон
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился срочно созвать сотни высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру."Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит", — заявил один из собеседников газеты.Другой источник отметил, что даже командиры, находящиеся за границей, обязаны лично прибыть на встречу."Так обычно не делают", — подчеркнул он.Совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико, недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрывать повестку. По данным источников, встреча может быть связана с подготовкой новой стратегии обороны, в которой защита территории США — главный приоритет, или с планами по дальнейшему сокращению высшего командного состава.В последние месяцы Хегсет инициировал масштабные кадровые перестановки: снизил число генералов и адмиралов минимум на 20 процентов, уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора разведуправления Минобороны.
сша
вашингтон (штат)
© AP Photo / Evan VucciГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился срочно созвать сотни высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.
"Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит", — заявил один из собеседников газеты.
Другой источник отметил, что даже командиры, находящиеся за границей, обязаны лично прибыть на встречу.
"Так обычно не делают", — подчеркнул он.
Совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико, недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрывать повестку. По данным источников, встреча может быть связана с подготовкой новой стратегии обороны, в которой защита территории США — главный приоритет, или с планами по дальнейшему сокращению высшего командного состава.
В последние месяцы Хегсет инициировал масштабные кадровые перестановки: снизил число генералов и адмиралов минимум на 20 процентов, уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора разведуправления Минобороны.
