В Харьковской области уничтожили подразделение заключенных 92-й бригады ВСУ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Харьковской области практически полностью уничтожили подразделения "Шквал" 92-й бригады ВСУ, сформированные из бывших заключенных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ практически полностью уничтожены подразделения "Шквал", состоящие из бывших заключенных", — рассказал собеседник агентства. По его словам, они составляли основную ударную силу в бригаде — теперь ее наступательный потенциал значительно снизился.Там же, к западу от населенного пункта Синельниково, провалилась контратака украинской 57-й бригады, из-за которой противнику пришлось отойти на исходные позиции.Всего, по данным Минобороны, за сутки в Харьковской области нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Бочково, Волчанск, Охримовка, Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка и Староверовка.

