03:15 25.09.2025
Врач рассказала о пользе болгарского перца
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Болгарский перец в рационе помогает укреплять стенки сосудов, поддерживать иммунитет и улучшать усвоение железа, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Болгарский перец — лидер по содержанию витамина С, а также ценного антиоксиданта — витамина А. Он укрепляет сосудистую стенку, поддерживает иммунитет, улучшает усвоение железа", - сказала Лозикова. Однако, по слова терапевта, пациентам с гастритом, язвой или выраженной изжогой нужно употреблять болгарский перец с осторожностью, так как жёсткая кожица и органические кислоты могут стать причиной дискомфорта в ЖКТ.
Врач рассказала о пользе болгарского перца

Врач Лозикова рассказала, что болгарский перец помогает укреплять стенки сосудов

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Болгарский перец в рационе помогает укреплять стенки сосудов, поддерживать иммунитет и улучшать усвоение железа, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
"Болгарский перец — лидер по содержанию витамина С, а также ценного антиоксиданта — витамина А. Он укрепляет сосудистую стенку, поддерживает иммунитет, улучшает усвоение железа", - сказала Лозикова.
Однако, по слова терапевта, пациентам с гастритом, язвой или выраженной изжогой нужно употреблять болгарский перец с осторожностью, так как жёсткая кожица и органические кислоты могут стать причиной дискомфорта в ЖКТ.
