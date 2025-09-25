https://ria.ru/20250925/vrach-2044176314.html

Врач рассказала о пользе болгарского перца

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Болгарский перец в рационе помогает укреплять стенки сосудов, поддерживать иммунитет и улучшать усвоение железа, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Болгарский перец — лидер по содержанию витамина С, а также ценного антиоксиданта — витамина А. Он укрепляет сосудистую стенку, поддерживает иммунитет, улучшает усвоение железа", - сказала Лозикова. Однако, по слова терапевта, пациентам с гастритом, язвой или выраженной изжогой нужно употреблять болгарский перец с осторожностью, так как жёсткая кожица и органические кислоты могут стать причиной дискомфорта в ЖКТ.

