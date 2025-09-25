Москалькова сообщила о срыве возвращения жителей Курской области с Украины

https://ria.ru/20250925/vozvraschenie-2044369499.html
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В пятницу должно было состояться возвращение жителей Курской области, удерживаемых на Украине, но оно сорвалось, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Я должна была завтра поехать на границу, в Беларусь, принимать курских жителей. К сожалению, сорвалось", — сказала она на вручении памятных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В начале сентября Москалькова заявила, что на территории, подконтрольной киевскому режиму, остается еще 23 человека.В августе 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС России начали масштабную операцию по освобождению. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о ее завершении.Как сообщал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, минимум 350 жителей погибли, свыше тысячи получили ранения и увечья из-за действий украинских боевиков в регионе.Глава СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказывал, что расследуются более 610 уголовных дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Среди фигурантов в том числе есть иностранные наемники.
