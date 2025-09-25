Рейтинг@Mail.ru
Москалькова сообщила о срыве возвращения жителей Курской области с Украины
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 25.09.2025 (обновлено: 18:45 25.09.2025)
Москалькова сообщила о срыве возвращения жителей Курской области с Украины
Москалькова сообщила о срыве возвращения жителей Курской области с Украины
украина
курск
россия
татьяна москалькова
курская область
специальная военная операция на украине
общество
белоруссия
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В пятницу должно было состояться возвращение жителей Курской области, удерживаемых на Украине, но оно сорвалось, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Я должна была завтра поехать на границу, в Беларусь, принимать курских жителей. К сожалению, сорвалось", — сказала она на вручении памятных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В начале сентября Москалькова заявила, что на территории, подконтрольной киевскому режиму, остается еще 23 человека.В августе 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС России начали масштабную операцию по освобождению. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о ее завершении.Как сообщал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, минимум 350 жителей погибли, свыше тысячи получили ранения и увечья из-за действий украинских боевиков в регионе.Глава СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказывал, что расследуются более 610 уголовных дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Среди фигурантов в том числе есть иностранные наемники.
украина
курск
россия
курская область
белоруссия
украина, курск, россия, татьяна москалькова, курская область, общество, белоруссия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Украина, Курск, Россия, Татьяна Москалькова, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Общество, Белоруссия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В пятницу должно было состояться возвращение жителей Курской области, удерживаемых на Украине, но оно сорвалось, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Я должна была завтра поехать на границу, в Беларусь, принимать курских жителей. К сожалению, сорвалось", — сказала она на вручении памятных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В начале сентября Москалькова заявила, что на территории, подконтрольной киевскому режиму, остается еще 23 человека.
В августе 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС России начали масштабную операцию по освобождению. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о ее завершении.
Как сообщал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, минимум 350 жителей погибли, свыше тысячи получили ранения и увечья из-за действий украинских боевиков в регионе.
Глава СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказывал, что расследуются более 610 уголовных дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Среди фигурантов в том числе есть иностранные наемники.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурскРоссияТатьяна МоскальковаКурская областьОбществоБелоруссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
