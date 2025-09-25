Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины - РИА Новости, 25.09.2025
00:35 25.09.2025 (обновлено: 02:36 25.09.2025)
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины - РИА Новости, 25.09.2025
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины
После урегулирования конфликта на Украине может начаться война в других регионах, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. После урегулирования конфликта на Украине может начаться война в других регионах, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х."Не ждите, что война против России закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), а также в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую базу", — написал он.Во вторник Служба внешней разведки России распространила сообщение о том, что власти Евросоюза планируют ввод натовских войск в Молдавию и уже готовят десант для устрашения Приднестровья.По данным разведки, натовские подразделения уже концентрируются в Румынии близ молдавской границы, а в Одессу уже прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании.В СВР отметили, что сценарий десанта в Молдавию не раз отрабатывался на учениях альянса в Румынии. Применить его планируется после выборов в молдавский парламент, которые назначены на 28 сентября. Предлогом могут стать массовые протесты на фоне грубых фальсификаций итогов голосования, которые готовят Брюссель и Кишинев. В таком случае по запросу президента Майи Санду в республику введут войска европейских государств, предупредили в разведке.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. После урегулирования конфликта на Украине может начаться война в других регионах, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.
"Не ждите, что война против России закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), а также в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую базу", — написал он.
Во вторник Служба внешней разведки России распространила сообщение о том, что власти Евросоюза планируют ввод натовских войск в Молдавию и уже готовят десант для устрашения Приднестровья.
По данным разведки, натовские подразделения уже концентрируются в Румынии близ молдавской границы, а в Одессу уже прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании.
В СВР отметили, что сценарий десанта в Молдавию не раз отрабатывался на учениях альянса в Румынии. Применить его планируется после выборов в молдавский парламент, которые назначены на 28 сентября. Предлогом могут стать массовые протесты на фоне грубых фальсификаций итогов голосования, которые готовят Брюссель и Кишинев. В таком случае по запросу президента Майи Санду в республику введут войска европейских государств, предупредили в разведке.
