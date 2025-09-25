Рейтинг@Mail.ru
14:26 25.09.2025 (обновлено: 15:03 25.09.2025)
Госдума усилит закон об иноагентах при необходимости, заявил Володин
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума будет вынуждена и далее ужесточать законодательство об иноагентах, если они не перестанут предпринимать действия по разрушению России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. "Если те, кто пошел по пути предательства и это не осознает и не поймут наконец-то, что нельзя заниматься действиями по разрушению страны, мы вынуждены будем и дальше законодательство ужесточать, потому что страна одна", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Председатель Госдумы отметил, что, если у кого-то есть другая страна, то стоит взять и определиться. "Но, как вы понимаете, вот этот путь привлечения к уголовной ответственности, он становится короче. Об этом речь идёт. Поэтому, коллеги, голосование поимённое, но вот так же, потеряв свою страну, родину, Советский Союз, потом стали искать виноватых. Но страны не стало. Была Царская империя, наводнённые тоже разными иноагентами и тому подобное, тоже потеряли. А затем какое количество жертв? Миллионы! Распад Советского Союза - трагедия. Поэтому мы с вами всё равно изменения принимаем достаточно гуманные, которые предполагают в начале административное наказание, потом только уже уголовное. Вот в чём смысл предлагаемого решения", - добавил Володин. Он подчеркнул, что есть понимание того, что надо защищать страну и необходимо принимать нормы, которые остановят тех, кто за деньги недружественных государств пытается ее развалить. "Коллеги, надеемся, наш профильный комитет и комитет по безопасности, комитет по госстроительству и законодательству сделают все для того, чтобы в этой сфере был наведен порядок и люди могли думать о будущем, понимая, что страна была, есть и будет. И она защищена от негодяев и тех, кто деньги взял у других государств для того, чтобы свою Родину предать", - сказал председатель Госдумы.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума будет вынуждена и далее ужесточать законодательство об иноагентах, если они не перестанут предпринимать действия по разрушению России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
"Если те, кто пошел по пути предательства и это не осознает и не поймут наконец-то, что нельзя заниматься действиями по разрушению страны, мы вынуждены будем и дальше законодательство ужесточать, потому что страна одна", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы отметил, что, если у кого-то есть другая страна, то стоит взять и определиться.
"Но, как вы понимаете, вот этот путь привлечения к уголовной ответственности, он становится короче. Об этом речь идёт. Поэтому, коллеги, голосование поимённое, но вот так же, потеряв свою страну, родину, Советский Союз, потом стали искать виноватых. Но страны не стало. Была Царская империя, наводнённые тоже разными иноагентами и тому подобное, тоже потеряли. А затем какое количество жертв? Миллионы! Распад Советского Союза - трагедия. Поэтому мы с вами всё равно изменения принимаем достаточно гуманные, которые предполагают в начале административное наказание, потом только уже уголовное. Вот в чём смысл предлагаемого решения", - добавил Володин.
Он подчеркнул, что есть понимание того, что надо защищать страну и необходимо принимать нормы, которые остановят тех, кто за деньги недружественных государств пытается ее развалить.
"Коллеги, надеемся, наш профильный комитет и комитет по безопасности, комитет по госстроительству и законодательству сделают все для того, чтобы в этой сфере был наведен порядок и люди могли думать о будущем, понимая, что страна была, есть и будет. И она защищена от негодяев и тех, кто деньги взял у других государств для того, чтобы свою Родину предать", - сказал председатель Госдумы.
