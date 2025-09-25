Владимиров: более 2 тыс проектов местных инициатив выполнили на Ставрополье

https://ria.ru/20250925/vladimirov-2044329928.html

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. На Ставрополье реализовано более 2 тысяч проектов по программе поддержки местных инициатив за 18 лет ее существования, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. На Ставрополье определены победители краевой программы поддержки местных инициатив, чьи проекты будут реализованы в 2026 году. В этом году на конкурс поступило 305 заявок от жителей всех территорий края. Победителями стали 148 проектов. Среди проектов-победителей — благоустройство территорий и мест массового отдыха, создание объектов физической культуры и спорта, ремонт учреждений культуры, ремонт дорог и другие. В этом году к конкурсу жители края подошли творчески: в Кочубеевском и Андроповском округах заявки дополнили детскими рисунками, видеороликами и буклетами. Объем финансирования проектов в 2026 году составит 674,6 миллиона рублей. Из этой суммы 362,5 миллиона рублей — краевая субсидия, 225,6 миллиона рублей — средства местных бюджетов, 70,5 миллиона рублей – вклад бизнеса и 16 миллионов рублей — местных жителей. Проект с самой большой стоимостью — ремонт автомобильной дороги, тротуаров по улице Вокзальной в городе Благодарном. Проект с наименьшей стоимостью — устройство ограждения зоны отдыха в хуторе Широком Камыше Курского муниципального округа. "Приятно было отметить, что часть проектов, которые мы выполним в следующем году, появились после обращений ставропольцев на мои прямые линии. С помощью программы местных инициатив получилось найти решение волнующих людей вопросов. Например, приведем в порядок пешеходную дорожку в Донском, отремонтируем библиотеку в хуторе Новозеленчукском", — приводит пресс-служба слова Владимирова. Он уточнил, что за 18 лет существования программы власти края смогли воплотить в жизнь более 2 тысяч проектов. Их масштабы разные, но объединяет одно — это то, что нужно людям, считает глава региона. Как отметили в министерстве финансов Ставропольского края, 148 проектов — это не все инициативные проекты, которые будут реализованы в 2026 году, так как экономия, сложившаяся в результате проведения процедур по отбору подрядчиков, будет распределена среди проектов, следующих в конкурсном рейтинге за проектами-победителями. В среднем это до 11 проектов дополнительно. Самые "народные" инициативы, реализуются в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Управление финансами". Это проекты развития территорий, основанные на инициативах жителей конкретных округов Ставрополья. Поддержка местных инициатив в таком формате, где в финансировании проектов благоустройства участвуют бюджеты нескольких уровней, реализуется в крае с 2007 года, но только в 2017 году впервые при принятии бюджета в четыре раза был увеличен объем выделяемых из краевой казны средств на поддержку "народных проектов". По решению Владимирова была расширена территория действия программы поддержки местных инициатив и снижен целый ряд критериев. Благодаря этому ежегодное число участников растет. Увеличивается и количество реализованных объектов.

