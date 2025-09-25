Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине мобилизовали четверых человек с шизофренией - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/vinnitsa-2044447783.html
СМИ: на Украине мобилизовали четверых человек с шизофренией
СМИ: на Украине мобилизовали четверых человек с шизофренией - РИА Новости, 25.09.2025
СМИ: на Украине мобилизовали четверых человек с шизофренией
Сотрудники военкомата в Виннице на Украине мобилизовали четверых человек с диагнозом шизофрения, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:17:00+03:00
2025-09-25T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винница
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на Украине мобилизовали четверых человек с диагнозом шизофрения, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на журналиста Сергея Медяника. Ранее "Страна․ua" сообщала, что сотрудник одного из военкоматов на Украине утверждает, что военно-врачебные комиссии (ВВК) признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная шизофрения. "Четверых человек с шизофренией мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Виннице. Сейчас они находятся в Винницкой психиатрической больнице, но врачам дают негласное указание записывать всех больных как здоровых", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. В ноябре 2024 года издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250923/kanev-2043849016.html
украина
винница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, винница, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винница, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине мобилизовали четверых человек с шизофренией

В Виннице мобилизовали четверых человек с шизофренией

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на Украине мобилизовали четверых человек с диагнозом шизофрения, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на журналиста Сергея Медяника.
Ранее "Страна․ua" сообщала, что сотрудник одного из военкоматов на Украине утверждает, что военно-врачебные комиссии (ВВК) признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная шизофрения.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Каневе на Украине не работает уличное освещение из-за мобилизации монтера
23 сентября, 20:37
"Четверых человек с шизофренией мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Виннице. Сейчас они находятся в Винницкой психиатрической больнице, но врачам дают негласное указание записывать всех больных как здоровых", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.
В ноябре 2024 года издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала