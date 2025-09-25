https://ria.ru/20250925/vinnitsa-2044447783.html
СМИ: на Украине мобилизовали четверых человек с шизофренией
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на Украине мобилизовали четверых человек с диагнозом шизофрения, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на журналиста Сергея Медяника. Ранее "Страна․ua" сообщала, что сотрудник одного из военкоматов на Украине утверждает, что военно-врачебные комиссии (ВВК) признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная шизофрения. "Четверых человек с шизофренией мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Виннице. Сейчас они находятся в Винницкой психиатрической больнице, но врачам дают негласное указание записывать всех больных как здоровых", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. В ноябре 2024 года издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
