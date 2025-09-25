https://ria.ru/20250925/veterany-2044154022.html

Более 800 ветеранов пройдут программу "СВОй бизнес" в 2025 году

Более 800 ветеранов пройдут программу "СВОй бизнес" в 2025 году - РИА Новости, 25.09.2025

Более 800 ветеранов пройдут программу "СВОй бизнес" в 2025 году

Более 800 ветеранов специальной военной операции и членов их семей из более чем 40 регионов России примут участие в федеральной программе по предпринимательству РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T09:00:00+03:00

2025-09-25T09:00:00+03:00

2025-09-25T09:32:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

корпорация мсп

александр исаевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044202699_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0d1cf884bc8e601bad470ce2610d347.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Более 800 ветеранов специальной военной операции и членов их семей из более чем 40 регионов России примут участие в федеральной программе по предпринимательству "СВОй бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, ставшей одной из инициаторов программы.За первые шесть месяцев реализации проекта специальные интенсивы уже прошли более 370 ветеранов СВО и членов их семей. По итогам 43% из них открыли или продолжили развивать свой бизнес.Промежуточные итоги совместной работы по реализации программы обсудили на трехсторонней встрече первый заместитель председателя комитета Госдумы по МСП, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Предпринимательство" Альфия Когогина, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и президент "Опоры России" Александр Калинин."Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – одна из важнейших задач государственной политики и общественной работы. Сейчас наша очередь стать для ветеранов опорой и помочь им c реализацией инициатив в разных сферах их деятельности. В том числе и в предпринимательстве", – сказала Когогина.Депутат Госдумы отметила, что главная задача программы "СВОй бизнес" – помочь ветеранам СВО и их близким решиться на открытие собственного дела, поверить в свои силы."А для этого мы даем базовые навыки предпринимательства, подсказываем, как применить все имеющиеся инструменты господдержки и, что особенно важно, не позволим оступиться. Опытные наставники всегда будут рядом", – отметила зампредседатель думского комитета по МСП.В свою очередь, президент "Опоры России" отметил высокий интерес к проекту – как со стороны участников, так и со стороны региональных администраций."За шесть месяцев программа “СВОй бизнес” прошла в 17 регионах России — в каждом из них надежным “плечом” для участников спецоперации и членов их семей стали региональные отделения “Опоры России”, которые на практике помогают нашим героям раскрыть свой предпринимательский потенциал, проводят бизнес-визиты на предприятия, помогают оформить свои идеи и наработки в полноценный бизнес-план, чтобы дальше вместе с наставниками “Опоры России” приступить к их воплощению в жизнь", — подчеркнул Калинин.Он сказал, что программа "СВОй бизнес" – это вклад в будущее тех, кто защищает и отстаивает интересы России."Уже сейчас мы видим результат — многие выпускники программы становятся предпринимателями", – заявил Калинин.За шесть месяцев программа "СВОй бизнес" уже прошла в 17 регионах России. 372 участника прошли специальные тренинги, проработали концепции запуска собственного дела и его развития с опытными наставниками, обсудили свои идеи с профильными экспертами из региональных и федеральных органов власти. Итогом каждого интенсива была защита проектов, которые станут основой для старта или развития своего дела.В пресс-службе отметили, что первые месяцы реализации проекта показали: 29% участников хотят открыть бизнес в сфере торговли или ремонта автотранспортных средств, 12% планируют заняться профессиональной и научно-технической деятельностью, по 10% приходится на сферы обрабатывающих производств и строительства, 8% привлекает туристическая отрасль."Мы запустили проект “СВОй бизнес” в марте этого года, чтобы поддержать ветеранов спецоперации и членов их семей, помочь им адаптироваться "на гражданке", открыть для них новые направления, где они могли бы реализовывать свой потенциал. Сейчас мы подводим первые промежуточные итоги. Это важный момент, который позволяет нам оценить эффективность программы и провести ее донастройку с учетом обратной связи участников", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что 38% участников программы уже имеют свой бизнес, и на проекте они получают знания и инструменты для его развития."Остальные же никогда не имели предпринимательского опыта и только планируют свои первые шаги. Обычно, когда мы оцениваем динамику в секторе МСП по открытиям новых бизнесов или по переходам из более низкой категории в более высокую, мы берем годовые отрезки, так как бизнесу нужно время. Но по итогам программы уже сейчас мы видим, что 5% участников открыли новое собственное дело или перешли на новую форму ведения бизнеса", – сказал Исаевич.В рамках проекта "СВОй бизнес" участники получают не только теоретическую базу в области предпринимательской деятельности, но и практические инструменты для запуска и развития бизнеса, в том числе узнают о действующих финансовых мерах поддержки.В частности, Корпорация МСП совместно с региональными гарантийными организациями предоставляют совместные гарантии ветеранам СВО. Они покрывают до 90% при получении займов в государственных микрофинансовых организациях и банковских кредитов до 50 миллионов рублей.В пресс-службе напомнили, что программа по предпринимательству "СВОй бизнес" реализуется в регионах России с марта 2025 года. Подать заявку на участие в проекте можно через Цифровую платформу МСП.РФ.

https://ria.ru/20250915/biznes-2041951911.html

https://ria.ru/20250815/veterany-2035496656.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич