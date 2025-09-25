https://ria.ru/20250925/vens-2044216346.html

В Госдуме прокомментировали угрозы Вэнса в отношении России

В Госдуме прокомментировали угрозы Вэнса в отношении России - РИА Новости, 25.09.2025

В Госдуме прокомментировали угрозы Вэнса в отношении России

Угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса по украинскому конфликту сделаны не по адресу, претензии следует предъявлять не России, а киевскому режиму, который... РИА Новости, 25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса по украинскому конфликту сделаны не по адресу, претензии следует предъявлять не России, а киевскому режиму, который стопорит переговорный процесс, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей "очень дурные" последствия в случае отказа от "добросовестных" переговоров по урегулированию украинского конфликта. "Во-первых, с Россией не нужно разговаривать языком угроз и шантажа. Путь ультиматумов и давления на Россию ошибочен и заведомо провален. Во-вторых, претензии Вэнса сделаны не по адресу. Их следует предъявлять киевскому режиму", - сказал Шеремет. По его словам, Россия неоднократно проявляла готовность к переговорному процессу и поиску мирных путей прекращения военного конфликта, но киевские власти по указке западноевропейских кураторов стопорят этот вопросы и продолжают курс на дальнейшую эскалацию.

