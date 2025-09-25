Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали угрозы Вэнса в отношении России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 25.09.2025
В Госдуме прокомментировали угрозы Вэнса в отношении России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса по украинскому конфликту сделаны не по адресу, претензии следует предъявлять не России, а киевскому режиму, который стопорит переговорный процесс, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей "очень дурные" последствия в случае отказа от "добросовестных" переговоров по урегулированию украинского конфликта. "Во-первых, с Россией не нужно разговаривать языком угроз и шантажа. Путь ультиматумов и давления на Россию ошибочен и заведомо провален. Во-вторых, претензии Вэнса сделаны не по адресу. Их следует предъявлять киевскому режиму", - сказал Шеремет. По его словам, Россия неоднократно проявляла готовность к переговорному процессу и поиску мирных путей прекращения военного конфликта, но киевские власти по указке западноевропейских кураторов стопорят этот вопросы и продолжают курс на дальнейшую эскалацию.
В Госдуме прокомментировали угрозы Вэнса в отношении России

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса по украинскому конфликту сделаны не по адресу, претензии следует предъявлять не России, а киевскому режиму, который стопорит переговорный процесс, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей "очень дурные" последствия в случае отказа от "добросовестных" переговоров по урегулированию украинского конфликта.
"Во-первых, с Россией не нужно разговаривать языком угроз и шантажа. Путь ультиматумов и давления на Россию ошибочен и заведомо провален. Во-вторых, претензии Вэнса сделаны не по адресу. Их следует предъявлять киевскому режиму", - сказал Шеремет.
По его словам, Россия неоднократно проявляла готовность к переговорному процессу и поиску мирных путей прекращения военного конфликта, но киевские власти по указке западноевропейских кураторов стопорят этот вопросы и продолжают курс на дальнейшую эскалацию.
