В Венгрии спросят граждан, как они относятся к отказу от российского газа

В Венгрии спросят у граждан об их отношении к последствиям отказа от газа из РФ
Флаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Власти Венгрии на национальной консультации в октябре спросят граждан, как они относятся к отказу от энергоносителей из РФ и его последствиям в виде роста цен, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Один из вопросов, выносимых на национальную консультацию, касается получения Венгрией газа из других источников вместо более дешёвой российской энергии, даже если в этом случае очевидно, что счета семей за коммуналку тоже увеличатся", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Следующая национальная консультация в Венгрии стартует в начале октября и будет посвящена, главным образом, налоговой политике.
Правительство Венгрии с 2010 года 15 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились прием Украины в ЕС, негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем, в национальной консультации обычно принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
