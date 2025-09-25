https://ria.ru/20250925/vengriya-2044251373.html

В Венгрии спросят граждан, как они относятся к отказу от российского газа

В Венгрии спросят граждан, как они относятся к отказу от российского газа - РИА Новости, 25.09.2025

В Венгрии спросят граждан, как они относятся к отказу от российского газа

Власти Венгрии на национальной консультации в октябре спросят граждан, как они относятся к отказу от энергоносителей из РФ и его последствиям в виде роста цен,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:03:00+03:00

2025-09-25T12:03:00+03:00

2025-09-25T12:10:00+03:00

в мире

венгрия

россия

петер сийярто

евросоюз

еврокомиссия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Власти Венгрии на национальной консультации в октябре спросят граждан, как они относятся к отказу от энергоносителей из РФ и его последствиям в виде роста цен, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Один из вопросов, выносимых на национальную консультацию, касается получения Венгрией газа из других источников вместо более дешёвой российской энергии, даже если в этом случае очевидно, что счета семей за коммуналку тоже увеличатся", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.Следующая национальная консультация в Венгрии стартует в начале октября и будет посвящена, главным образом, налоговой политике.Правительство Венгрии с 2010 года 15 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились прием Украины в ЕС, негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем, в национальной консультации обычно принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250905/vengriya-2040026374.html

https://ria.ru/20250923/siyyarto-2043729776.html

венгрия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, украина