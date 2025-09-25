Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 25.09.2025 (обновлено: 13:27 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/vengriya-2044240799.html
В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа
В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа - РИА Новости, 25.09.2025
В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа
Отказ от российского газа обойдется Венгрии в четыре процента ВВП, заявил глава администрации премьер-министр страны Гергей Гуйяш. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:26:00+03:00
2025-09-25T13:27:00+03:00
венгрия
мвф
экономика
в мире
россия
петер сийярто
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044245038_431:319:3000:1764_1920x0_80_0_0_9a4b5e5d79a0fca66034fdfb1c5cdecf.jpg
БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Отказ от российского газа обойдется Венгрии в четыре процента ВВП, заявил глава администрации премьер-министр страны Гергей Гуйяш."По расчетам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие четыре процента. Это означает, что, по расчетам МВФ, отказ обойдется в десять миллиардов долларов, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована", — сказал он на правительственном брифинге.По результатам экспериментов выяснилось, что хорватский нефтепровод JANAF не сможет заменить "Дружбу" в поставках нефти в Венгрию, а Загреб значительно увеличил плату за транзит, добавил Гуйяш.Как сообщал глава МИД страны Петер Сийярто, объем импорта российского газа в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита. Это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".Министр подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.
https://ria.ru/20250825/vengrija-2037522349.html
https://ria.ru/20250613/vengrija-2022646740.html
https://ria.ru/20250909/vengriya-2040739823.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044245038_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_e99f4ef760e23b93b1525b8007dc6c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, мвф, экономика, в мире, россия, петер сийярто, турецкий поток
Венгрия, МВФ, Экономика, В мире, Россия, Петер Сийярто, Турецкий поток
В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа

Отказ от газа из РФ будет стоить для Венгрии $10 млрд и обернется потерей 4% ВВП

© Getty Images / Janos KummerСотрудник на предприятии венгерской нефтегазовой компании MOL
Сотрудник на предприятии венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / Janos Kummer
Сотрудник на предприятии венгерской нефтегазовой компании MOL. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Отказ от российского газа обойдется Венгрии в четыре процента ВВП, заявил глава администрации премьер-министр страны Гергей Гуйяш.
«
"По расчетам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие четыре процента. Это означает, что, по расчетам МВФ, отказ обойдется в десять миллиардов долларов, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована", — сказал он на правительственном брифинге.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Венгрия не видит альтернатив российским энергоресурсам
25 августа, 18:13
По результатам экспериментов выяснилось, что хорватский нефтепровод JANAF не сможет заменить "Дружбу" в поставках нефти в Венгрию, а Загреб значительно увеличил плату за транзит, добавил Гуйяш.
Как сообщал глава МИД страны Петер Сийярто, объем импорта российского газа в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита. Это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС
13 июня, 13:31

Единственным источником российского газа для европейцев стал "Балканский поток", который принимает его из "Турецкого потока". Ежегодно по трубопроводу прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

Министр подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.
Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Венгрия подписала контракт с американской Shell на поставку газа
9 сентября, 17:20
 
ВенгрияМВФЭкономикаВ миреРоссияПетер СийяртоТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала