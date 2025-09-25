https://ria.ru/20250925/vengriya-2044240799.html

В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа

В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа - РИА Новости, 25.09.2025

В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа

Отказ от российского газа обойдется Венгрии в четыре процента ВВП, заявил глава администрации премьер-министр страны Гергей Гуйяш. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:26:00+03:00

2025-09-25T11:26:00+03:00

2025-09-25T13:27:00+03:00

венгрия

мвф

экономика

в мире

россия

петер сийярто

турецкий поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044245038_431:319:3000:1764_1920x0_80_0_0_9a4b5e5d79a0fca66034fdfb1c5cdecf.jpg

БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Отказ от российского газа обойдется Венгрии в четыре процента ВВП, заявил глава администрации премьер-министр страны Гергей Гуйяш."По расчетам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие четыре процента. Это означает, что, по расчетам МВФ, отказ обойдется в десять миллиардов долларов, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована", — сказал он на правительственном брифинге.По результатам экспериментов выяснилось, что хорватский нефтепровод JANAF не сможет заменить "Дружбу" в поставках нефти в Венгрию, а Загреб значительно увеличил плату за транзит, добавил Гуйяш.Как сообщал глава МИД страны Петер Сийярто, объем импорта российского газа в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита. Это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".Министр подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.

https://ria.ru/20250825/vengrija-2037522349.html

https://ria.ru/20250613/vengrija-2022646740.html

https://ria.ru/20250909/vengriya-2040739823.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венгрия, мвф, экономика, в мире, россия, петер сийярто, турецкий поток