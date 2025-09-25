В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа
Отказ от газа из РФ будет стоить для Венгрии $10 млрд и обернется потерей 4% ВВП
© Getty Images / Janos KummerСотрудник на предприятии венгерской нефтегазовой компании MOL
Сотрудник на предприятии венгерской нефтегазовой компании MOL. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Отказ от российского газа обойдется Венгрии в четыре процента ВВП, заявил глава администрации премьер-министр страны Гергей Гуйяш.
«
"По расчетам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие четыре процента. Это означает, что, по расчетам МВФ, отказ обойдется в десять миллиардов долларов, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована", — сказал он на правительственном брифинге.
По результатам экспериментов выяснилось, что хорватский нефтепровод JANAF не сможет заменить "Дружбу" в поставках нефти в Венгрию, а Загреб значительно увеличил плату за транзит, добавил Гуйяш.
Как сообщал глава МИД страны Петер Сийярто, объем импорта российского газа в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита. Это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".
Единственным источником российского газа для европейцев стал "Балканский поток", который принимает его из "Турецкого потока". Ежегодно по трубопроводу прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
Министр подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.
Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.
