Сийярто назвал Болгарию надежным транзитером российского газа

Сийярто назвал Болгарию надежным транзитером российского газа - РИА Новости, 25.09.2025

Сийярто назвал Болгарию надежным транзитером российского газа

Болгария остается надежным транзитером российского газа, а заявление о якобы прекращении контракта на транзит с 2026 года следует рассматривать в контексте...

БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Болгария остается надежным транзитером российского газа, а заявление о якобы прекращении контракта на транзит с 2026 года следует рассматривать в контексте плана ЕС по отказу всех стран-членов от российской энергии, который еще не был принят, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики Болгарии Жечо Станковым. Ранее Болгарское национальное радио со ссылкой на премьер-министра Росена Желязкова сообщило, что Болгария присоединится к решению ЕС о прекращении в 2026 году контрактов на использование или транзит российского газа. "Я позвонил своему другу Жечо Станкову, министру энергетики Болгарии, и спросил его, какова их позиция на данный момент. Он заверил меня, что Болгария останется надежным транзитным партнером для Венгрии, что Болгария не поставит Венгрию в затруднительное положение, и что заявление премьер-министра Болгарии следует рассматривать в контексте возможного решения REPowerEU", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр подчеркнул, что план Еврокомиссии REPowerEU по полному отказу стран ЕС от российских источников энергии является "ужасным", но это "пока всего лишь предложение, решения по нему нет, обсуждение продолжается".

