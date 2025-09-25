Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 25.09.2025 (обновлено: 06:11 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/venesuela-2044180877.html
В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube
В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube - РИА Новости, 25.09.2025
В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube
Решение видеохостинга YouTube закрыть официальный канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвано неудобством, которое причиняет "правда Венесуэлы", заявил... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T04:56:00+03:00
2025-09-25T06:11:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
диосдадо кабельо
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_08e716866f3c87c9616f5ca703c29f6d.jpg
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Решение видеохостинга YouTube закрыть официальный канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвано неудобством, которое причиняет "правда Венесуэлы", заявил председатель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. "YouTube удаляет официальный канал Николаса Мадуро. Как им больно! Как им больно от правды Венесуэлы! И завтра нас уберут из всех сетей, а мы всё равно продолжим. Потому что нас в дверь, а мы в окно, падаем на сухое и поднимаемся на мокром. Чтобы им болело!" - сказал Кабельо в эфире телеканала VTV. Видеохостинг YouTube 19 сентября закрыл доступ к аккаунту президента Венесуэлы, при попытке открыть страницу появлялось уведомление о блокировке "за нарушение условий использования". Ресурс ежедневно публиковал записи и прямые эфиры мероприятий с участием Мадуро и насчитывал более 200 тысяч подписчиков.
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038072420.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5a9c0c8d6518b8199ae6909eb276a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, диосдадо кабельо, youtube
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо, YouTube
В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube

Глава МВД Кабельо: канал Мадуро на YouTube заблокировали из страха перед правдой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Решение видеохостинга YouTube закрыть официальный канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвано неудобством, которое причиняет "правда Венесуэлы", заявил председатель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо.
"YouTube удаляет официальный канал Николаса Мадуро. Как им больно! Как им больно от правды Венесуэлы! И завтра нас уберут из всех сетей, а мы всё равно продолжим. Потому что нас в дверь, а мы в окно, падаем на сухое и поднимаемся на мокром. Чтобы им болело!" - сказал Кабельо в эфире телеканала VTV.
Видеохостинг YouTube 19 сентября закрыл доступ к аккаунту президента Венесуэлы, при попытке открыть страницу появлялось уведомление о блокировке "за нарушение условий использования". Ресурс ежедневно публиковал записи и прямые эфиры мероприятий с участием Мадуро и насчитывал более 200 тысяч подписчиков.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Бардаша
28 августа, 12:53
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроДиосдадо КабельоYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала