https://ria.ru/20250925/venesuela-2044180877.html

В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube

В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube - РИА Новости, 25.09.2025

В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube

Решение видеохостинга YouTube закрыть официальный канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвано неудобством, которое причиняет "правда Венесуэлы", заявил... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T04:56:00+03:00

2025-09-25T04:56:00+03:00

2025-09-25T06:11:00+03:00

в мире

венесуэла

николас мадуро

диосдадо кабельо

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_08e716866f3c87c9616f5ca703c29f6d.jpg

МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Решение видеохостинга YouTube закрыть официальный канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвано неудобством, которое причиняет "правда Венесуэлы", заявил председатель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. "YouTube удаляет официальный канал Николаса Мадуро. Как им больно! Как им больно от правды Венесуэлы! И завтра нас уберут из всех сетей, а мы всё равно продолжим. Потому что нас в дверь, а мы в окно, падаем на сухое и поднимаемся на мокром. Чтобы им болело!" - сказал Кабельо в эфире телеканала VTV. Видеохостинг YouTube 19 сентября закрыл доступ к аккаунту президента Венесуэлы, при попытке открыть страницу появлялось уведомление о блокировке "за нарушение условий использования". Ресурс ежедневно публиковал записи и прямые эфиры мероприятий с участием Мадуро и насчитывал более 200 тысяч подписчиков.

https://ria.ru/20250828/ukraina-2038072420.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, николас мадуро, диосдадо кабельо, youtube