В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube
В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube - РИА Новости, 25.09.2025
В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро на YouTube
Решение видеохостинга YouTube закрыть официальный канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвано неудобством, которое причиняет "правда Венесуэлы", заявил... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T04:56:00+03:00
2025-09-25T04:56:00+03:00
2025-09-25T06:11:00+03:00
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Решение видеохостинга YouTube закрыть официальный канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвано неудобством, которое причиняет "правда Венесуэлы", заявил председатель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. "YouTube удаляет официальный канал Николаса Мадуро. Как им больно! Как им больно от правды Венесуэлы! И завтра нас уберут из всех сетей, а мы всё равно продолжим. Потому что нас в дверь, а мы в окно, падаем на сухое и поднимаемся на мокром. Чтобы им болело!" - сказал Кабельо в эфире телеканала VTV. Видеохостинг YouTube 19 сентября закрыл доступ к аккаунту президента Венесуэлы, при попытке открыть страницу появлялось уведомление о блокировке "за нарушение условий использования". Ресурс ежедневно публиковал записи и прямые эфиры мероприятий с участием Мадуро и насчитывал более 200 тысяч подписчиков.
