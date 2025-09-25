Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле произошло землетрясение
01:44 25.09.2025
В Венесуэле произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 22.21 по времени UTC (1.21 мск) в 24 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде. Очаг залегал на глубине 7,8 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами пока не объявлялась.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 22.21 по времени UTC (1.21 мск) в 24 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде. Очаг залегал на глубине 7,8 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами пока не объявлялась.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
На севере Чили произошло землетрясение
19 сентября, 08:27
 
