В Венесуэле произошло землетрясение
25.09.2025 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле, сообщает Геологическая служба США (USGS).
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 22.21 по времени UTC (1.21 мск) в 24 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде. Очаг залегал на глубине 7,8 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами пока не объявлялась.
