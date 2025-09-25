Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал риторику США по Украине - РИА Новости, 25.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 25.09.2025
Песков прокомментировал риторику США по Украине
Песков прокомментировал риторику США по Украине - РИА Новости, 25.09.2025
Песков прокомментировал риторику США по Украине
Риторика, которая идет из США, не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков
сша
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Риторика, которая идет из США, не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Нет, не идет. Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент (Дональд) Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков.
в мире, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Песков, США
Песков прокомментировал риторику США по Украине

Песков: риторика США не идет вразрез с их декларируемыми желаниями по Украине

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Риторика, которая идет из США, не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Нет, не идет. Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент (Дональд) Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков.
