Песков прокомментировал риторику США по Украине

Песков прокомментировал риторику США по Украине - РИА Новости, 25.09.2025

Песков прокомментировал риторику США по Украине

Риторика, которая идет из США, не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:15:00+03:00

2025-09-25T12:15:00+03:00

2025-09-25T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков

сша

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Риторика, которая идет из США, не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Нет, не идет. Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент (Дональд) Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков.

сша

