https://ria.ru/20250925/usa-2044254804.html
Песков прокомментировал риторику США по Украине
Песков прокомментировал риторику США по Украине - РИА Новости, 25.09.2025
Песков прокомментировал риторику США по Украине
Риторика, которая идет из США, не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:15:00+03:00
2025-09-25T12:15:00+03:00
2025-09-25T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Риторика, которая идет из США, не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Нет, не идет. Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент (Дональд) Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250919/peskov-2043079242.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Песков, США
Песков прокомментировал риторику США по Украине
Песков: риторика США не идет вразрез с их декларируемыми желаниями по Украине