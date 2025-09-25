Рейтинг@Mail.ru
На Урале нашли пропавшего мужчину, отправившегося за шишками
16:00 25.09.2025 (обновлено: 18:03 25.09.2025)
На Урале нашли пропавшего мужчину, отправившегося за шишками
происшествия
свердловская область
карпинск
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Федора Медведева, пропавшего 18 сентября во время сбора шишек на горе Ольвинский камень в Карпинском районе Свердловской области, нашли живым сотрудники аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск", сообщила РИА Новости пресс-служба подразделения."Федор Медведев найден сотрудниками "РМК Поиск" во время прочеса лесного массива на квадроцикле. Мужчина жив. Состояние средней тяжести. Экипажем поисково-спасательной команды "РМК Поиск" доставлен в центральную городскую больницу города Карпинска и передан для оказания медицинской помощи", - рассказали агентству в пресс-службе.Согласно сообщению, необходимая помощь ему была оказана, сейчас Федор находится с семьей, лечение он продолжит в Екатеринбурге."С компанией друзей он ушел в лес собирать шишки у горы Ольвинский камень. Друзья договорились встретиться в лагере в назначенное время, но вернулись все, кроме Федора. При себе он имел только нож, зажигалку и телефон", - отметили в пресс-службе.На его поиски выдвинулись специалисты МЧС, ДПСО "Прорыв" и волонтеры. Сотрудники "РМК Поиск" присоединились к ним 20 сентября, они задействовали в поиске внедорожный автомобиль, квадроцикл и БПЛА. Поиски были осложнены труднопроходимой местностью, болотами и отсутствием связи."Пять дней поисков очень сильно осложнялись тем, что территория большая, не было никаких ориентиров, никто не знал, в какую сторону он ушел. Можно сказать, что Фёдор сам нас нашел. Когда он вышел из леса с поднятой рукой, мы выдохнули", - цитирует пресс-служба "РМК Поиск" слова одного из сотрудников.Сотрудники аварийно-спасательного подразделения обнаружили Федора спустя неделю поисков, когда он вышел из леса примерно в двухстах метрах от лагеря, где останавливался с друзьями."Как там оказался, не понимает даже сам пострадавший. Он рассказал, что вышел к реке и шел вдоль течения, разводил костры и кидал в них еловые ветки, чтобы обозначить свое местонахождение. Питался шишками и грибами, а ночами совсем не спал, опасаясь диких животных", - рассказали в пресс-службе подразделения.Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что в настоящее время Медведев находится в гостинице с женой."В настоящее время мужчина со своей супругой находится в гостинице, откуда в ближайшее время планирует по месту жительства отправиться в Екатеринбург. Поисковым мероприятиям полиции и волонтерам дан отбой", - рассказал Горелых.
На Урале нашли пропавшего мужчину, отправившегося за шишками

В Свердловской области нашли живым пропавшего во время сбора шишек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Федора Медведева, пропавшего 18 сентября во время сбора шишек на горе Ольвинский камень в Карпинском районе Свердловской области, нашли живым сотрудники аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск", сообщила РИА Новости пресс-служба подразделения.
"Федор Медведев найден сотрудниками "РМК Поиск" во время прочеса лесного массива на квадроцикле. Мужчина жив. Состояние средней тяжести. Экипажем поисково-спасательной команды "РМК Поиск" доставлен в центральную городскую больницу города Карпинска и передан для оказания медицинской помощи", - рассказали агентству в пресс-службе.
Согласно сообщению, необходимая помощь ему была оказана, сейчас Федор находится с семьей, лечение он продолжит в Екатеринбурге.
"С компанией друзей он ушел в лес собирать шишки у горы Ольвинский камень. Друзья договорились встретиться в лагере в назначенное время, но вернулись все, кроме Федора. При себе он имел только нож, зажигалку и телефон", - отметили в пресс-службе.
На его поиски выдвинулись специалисты МЧС, ДПСО "Прорыв" и волонтеры. Сотрудники "РМК Поиск" присоединились к ним 20 сентября, они задействовали в поиске внедорожный автомобиль, квадроцикл и БПЛА. Поиски были осложнены труднопроходимой местностью, болотами и отсутствием связи.
"Пять дней поисков очень сильно осложнялись тем, что территория большая, не было никаких ориентиров, никто не знал, в какую сторону он ушел. Можно сказать, что Фёдор сам нас нашел. Когда он вышел из леса с поднятой рукой, мы выдохнули", - цитирует пресс-служба "РМК Поиск" слова одного из сотрудников.
Сотрудники аварийно-спасательного подразделения обнаружили Федора спустя неделю поисков, когда он вышел из леса примерно в двухстах метрах от лагеря, где останавливался с друзьями.
"Как там оказался, не понимает даже сам пострадавший. Он рассказал, что вышел к реке и шел вдоль течения, разводил костры и кидал в них еловые ветки, чтобы обозначить свое местонахождение. Питался шишками и грибами, а ночами совсем не спал, опасаясь диких животных", - рассказали в пресс-службе подразделения.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что в настоящее время Медведев находится в гостинице с женой.
"В настоящее время мужчина со своей супругой находится в гостинице, откуда в ближайшее время планирует по месту жительства отправиться в Екатеринбург. Поисковым мероприятиям полиции и волонтерам дан отбой", - рассказал Горелых.
