На Украине оценили запрос на мирные переговоры с Россией - РИА Новости, 25.09.2025
23:59 25.09.2025
На Украине оценили запрос на мирные переговоры с Россией
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Запрос на мирные переговоры с РФ на Украине - огромный, 60% граждан считают, что необходимо искать компромисс с Россией, а 80% уверены, что в налаживании диалога помогут другие страны, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. "Запрос на переговоры огромный. Он был совершенно другим в начале войны... Но с каждым новым замером, когда война затягивалась, мы пришли к совершенно противоположному мнению. По данным опроса, украинцы разделились на две категории: две трети (60%) считают, что необходимо искать компромисс на переговорах, а примерно треть считает, что необходимо или освобождать все захваченные территории, или хотя бы выйти на границы 2022 года", - приводит слова Антиповича украинское агентство УНИАН. По его словам, когда у граждан Украины спрашивали, какой реальный сценарий разрешения конфликта, то 80% говорили, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран. "Только 11% верят, что войну можно завершить исключительно военным способом", - добавили в агентстве. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Запрос на мирные переговоры с РФ на Украине - огромный, 60% граждан считают, что необходимо искать компромисс с Россией, а 80% уверены, что в налаживании диалога помогут другие страны, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
"Запрос на переговоры огромный. Он был совершенно другим в начале войны... Но с каждым новым замером, когда война затягивалась, мы пришли к совершенно противоположному мнению. По данным опроса, украинцы разделились на две категории: две трети (60%) считают, что необходимо искать компромисс на переговорах, а примерно треть считает, что необходимо или освобождать все захваченные территории, или хотя бы выйти на границы 2022 года", - приводит слова Антиповича украинское агентство УНИАН.
По его словам, когда у граждан Украины спрашивали, какой реальный сценарий разрешения конфликта, то 80% говорили, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран. "Только 11% верят, что войну можно завершить исключительно военным способом", - добавили в агентстве.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
