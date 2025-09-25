https://ria.ru/20250925/ukraina-2044437281.html

"Кто следующий?" Журналист осадил Рютте после слов о помощи Украине

"Кто следующий?" Журналист осадил Рютте после слов о помощи Украине - РИА Новости, 25.09.2025

"Кто следующий?" Журналист осадил Рютте после слов о помощи Украине

Украина сталкивается с огромными потерями на фронте, и наращивание поставок оружия не поможет ей, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T21:39:00+03:00

2025-09-25T21:39:00+03:00

2025-09-25T22:29:00+03:00

в мире

украина

москва

россия

марк рютте

чей боуз

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037044217_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_064487be9f77af48aac87be3d5ab7c6a.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украина сталкивается с огромными потерями на фронте, и наращивание поставок оружия не поможет ей, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что на Украину будет направлен "постоянный поток" американского вооружения, профинансированный союзниками."Беда в том, что 1 400 000 украинцев сейчас либо мертвы, либо тяжело ранены. Господин Рютте, диктатура забирает с улиц последних мужчин. Кто следующий?", — отметил журналист.В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не могут вести наступательные действия и лишь пытаются удержать позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли большие потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.В Москве не раз отмечали, что поставки вооружения на Украину негативно тормозят урегулирование конфликта, а страны НАТО вступают в "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением, отправляющиеся на Украину, Москва будет считать своей законной целью.

https://ria.ru/20250925/nato-2044373829.html

https://ria.ru/20250925/tramp-2044398352.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, россия, марк рютте, чей боуз, владимир путин, нато, вооруженные силы украины