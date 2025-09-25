"Кто следующий?" Журналист осадил Рютте после слов о помощи Украине
Боуз: наращивание поставок вооружения не поможет Киеву
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украина сталкивается с огромными потерями на фронте, и наращивание поставок оружия не поможет ей, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что на Украину будет направлен "постоянный поток" американского вооружения, профинансированный союзниками.
"Беда в том, что 1 400 000 украинцев сейчас либо мертвы, либо тяжело ранены. Господин Рютте, диктатура забирает с улиц последних мужчин. Кто следующий?", — отметил журналист.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не могут вести наступательные действия и лишь пытаются удержать позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли большие потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
В Москве не раз отмечали, что поставки вооружения на Украину негативно тормозят урегулирование конфликта, а страны НАТО вступают в "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением, отправляющиеся на Украину, Москва будет считать своей законной целью.