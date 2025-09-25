Источник: украинцы винят командование в последствиях удара по Гончаровскому

https://ria.ru/20250925/ukraina-2044433838.html

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уничтожение крупного украинского полигона в Черниговской области вызывало шквал критики среди украинцев в адрес командования ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее в силовых структурах сообщили о том, что подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек. "В этот же момент украинские соцсети взорвались шквалом критики в адрес руководства ВСУ от блогеров и простых граждан, которые принялись искать причины произошедшего. Практически единогласно диванные эксперты сошлись во мнении, что виной всему отсутствии ПВО в Черниговской области", - сказал собеседник агентства. Другой причиной, по его словам, назвали неудачное географическое расположение полигона рядом с белорусской границей. "Украинцы не понимают, почему нельзя обучать личный состав на западе Украины. Кроме того, были версии про предателей, "наводчиков" и плохую работу ведомства (Василия) Малюка СБУ", - сказал представитель силовых структур. По его словам, "сразу после появления информации об ударе украинские пропагандисты успели смастерить дешевое видео-"антикриз" с задержанием "наводчика". "Однако все забыли, что около двух недель назад украинские ресурсы сами публиковали видео "подготовки" молодого пополнения на некоем полигоне в Черниговской области, а именно проявления факта неуставных взаимоотношений", - сказал он.

