25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 25.09.2025
Источник: украинцы винят командование в последствиях удара по Гончаровскому
Источник: украинцы винят командование в последствиях удара по Гончаровскому - РИА Новости, 25.09.2025
Источник: украинцы винят командование в последствиях удара по Гончаровскому
Уничтожение крупного украинского полигона в Черниговской области вызывало шквал критики среди украинцев в адрес командования ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уничтожение крупного украинского полигона в Черниговской области вызывало шквал критики среди украинцев в адрес командования ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее в силовых структурах сообщили о том, что подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек. "В этот же момент украинские соцсети взорвались шквалом критики в адрес руководства ВСУ от блогеров и простых граждан, которые принялись искать причины произошедшего. Практически единогласно диванные эксперты сошлись во мнении, что виной всему отсутствии ПВО в Черниговской области", - сказал собеседник агентства. Другой причиной, по его словам, назвали неудачное географическое расположение полигона рядом с белорусской границей. "Украинцы не понимают, почему нельзя обучать личный состав на западе Украины. Кроме того, были версии про предателей, "наводчиков" и плохую работу ведомства (Василия) Малюка СБУ", - сказал представитель силовых структур. По его словам, "сразу после появления информации об ударе украинские пропагандисты успели смастерить дешевое видео-"антикриз" с задержанием "наводчика". "Однако все забыли, что около двух недель назад украинские ресурсы сами публиковали видео "подготовки" молодого пополнения на некоем полигоне в Черниговской области, а именно проявления факта неуставных взаимоотношений", - сказал он.
Источник: украинцы винят командование в последствиях удара по Гончаровскому

Украинцы винят командование ВСУ в последствиях удара по полигону Гончаровский

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уничтожение крупного украинского полигона в Черниговской области вызывало шквал критики среди украинцев в адрес командования ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее в силовых структурах сообщили о том, что подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек.
Украинские военнослужащие
Экс-командир бригады ВСУ назвал причину массового дезертирства из армии
Вчера, 20:12
"В этот же момент украинские соцсети взорвались шквалом критики в адрес руководства ВСУ от блогеров и простых граждан, которые принялись искать причины произошедшего. Практически единогласно диванные эксперты сошлись во мнении, что виной всему отсутствии ПВО в Черниговской области", - сказал собеседник агентства.
Другой причиной, по его словам, назвали неудачное географическое расположение полигона рядом с белорусской границей.
"Украинцы не понимают, почему нельзя обучать личный состав на западе Украины. Кроме того, были версии про предателей, "наводчиков" и плохую работу ведомства (Василия) Малюка СБУ", - сказал представитель силовых структур.
По его словам, "сразу после появления информации об ударе украинские пропагандисты успели смастерить дешевое видео-"антикриз" с задержанием "наводчика".
"Однако все забыли, что около двух недель назад украинские ресурсы сами публиковали видео "подготовки" молодого пополнения на некоем полигоне в Черниговской области, а именно проявления факта неуставных взаимоотношений", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2025
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
