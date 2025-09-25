Рейтинг@Mail.ru
Экс-командир бригады ВСУ назвал причину массового дезертирства из армии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 25.09.2025
Экс-командир бригады ВСУ назвал причину массового дезертирства из армии
Экс-командир бригады ВСУ назвал причину массового дезертирства из армии - РИА Новости, 25.09.2025
Экс-командир бригады ВСУ назвал причину массового дезертирства из армии
Экс-командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин, проходящий по делу о массовом дезертирстве из обученного во Франции подразделения, заявил, что причина... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин, проходящий по делу о массовом дезертирстве из обученного во Франции подразделения, заявил, что причина дезертирства украинских военных в недоверии к военно-политическому руководству Украины. СБУ 20 января сообщила о задержании бывшего командира 155-й бригады ВСУ Дмитрия Рюшина, о массовом дезертирстве из которой ранее писали СМИ. В ведомстве заявили, что Рюмшин не проинформировал командование о фактах массового дезертирства в бригаде, а также о неудовлетворительных результатах ведения боевых действий своего соединения. По данным СМИ, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат бригады дезертировали вскоре после отправки на фронт. "Причины самовольного оставления части во Франции такие же, как и на Украине... однако по всем причинам, к сожалению, можно выделить одну, которая на первом месте, а именно недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно главкому ВСУ (Александру Сырскому -ред.)", - заявил Рюмшин в интервью украинскому изданию "Цензор.нет". Рюмшин также назвал важными факторами в массовом дезертирстве фактическое отсутствие наказания за самовольное оставление части, отсутствие сроков службы во время военного положения, мобилизацию людей, которые пытались уклоняться от военной службы или имеют низкую мотивацию. Кроме того, рассказывает экс-военный, многие в его подразделении думали, что после прохождения обучения за границей их без подготовки бросят в бой, поэтому старались всячески избежать возвращения на Украину. В конечном итоге, указал он, опасения военнослужащих оправдались - личный состава бригады бросили на фронт без командного и штабного состава. Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылалось издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады. В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч. В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.
Экс-командир бригады ВСУ назвал причину массового дезертирства из армии

Рюмшин: причина дезертирства из ВСУ кроется в недоверии к руководству страны

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин, проходящий по делу о массовом дезертирстве из обученного во Франции подразделения, заявил, что причина дезертирства украинских военных в недоверии к военно-политическому руководству Украины.
СБУ 20 января сообщила о задержании бывшего командира 155-й бригады ВСУ Дмитрия Рюшина, о массовом дезертирстве из которой ранее писали СМИ. В ведомстве заявили, что Рюмшин не проинформировал командование о фактах массового дезертирства в бригаде, а также о неудовлетворительных результатах ведения боевых действий своего соединения. По данным СМИ, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат бригады дезертировали вскоре после отправки на фронт.
"Причины самовольного оставления части во Франции такие же, как и на Украине... однако по всем причинам, к сожалению, можно выделить одну, которая на первом месте, а именно недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно главкому ВСУ (Александру Сырскому -ред.)", - заявил Рюмшин в интервью украинскому изданию "Цензор.нет".
Рюмшин также назвал важными факторами в массовом дезертирстве фактическое отсутствие наказания за самовольное оставление части, отсутствие сроков службы во время военного положения, мобилизацию людей, которые пытались уклоняться от военной службы или имеют низкую мотивацию. Кроме того, рассказывает экс-военный, многие в его подразделении думали, что после прохождения обучения за границей их без подготовки бросят в бой, поэтому старались всячески избежать возвращения на Украину. В конечном итоге, указал он, опасения военнослужащих оправдались - личный состава бригады бросили на фронт без командного и штабного состава.
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылалось издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.
