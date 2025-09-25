https://ria.ru/20250925/ukraina-2044411530.html

На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет

На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет - РИА Новости, 25.09.2025

На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие на Украине и не стоящие на воинском учете, будут поставлены на него автоматически, сообщает в четверг украинское минобороны. "Правительство приняло инициированное минобороны решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учета. Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Также, согласно этому решению, взятие на учет допризывников в 17 лет теперь возможно дистанционно через приложение "Резерв+". Прохождение военно-врачебной комиссии необязательно. Автоматизировано и снятие с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе. На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

