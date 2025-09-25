https://ria.ru/20250925/ukraina-2044411530.html
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет - РИА Новости, 25.09.2025
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет
Мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие на Украине и не стоящие на воинском учете, будут поставлены на него автоматически, сообщает в четверг украинское... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:01:00+03:00
2025-09-25T20:01:00+03:00
2025-09-25T20:01:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие на Украине и не стоящие на воинском учете, будут поставлены на него автоматически, сообщает в четверг украинское минобороны. "Правительство приняло инициированное минобороны решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учета. Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Также, согласно этому решению, взятие на учет допризывников в 17 лет теперь возможно дистанционно через приложение "Резерв+". Прохождение военно-врачебной комиссии необязательно. Автоматизировано и снятие с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе. На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037231264.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет
МО Украины: мужчин 25-60 лет будут ставить на воинский учет автоматически
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие на Украине и не стоящие на воинском учете, будут поставлены на него автоматически, сообщает в четверг украинское минобороны.
"Правительство приняло инициированное минобороны решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учета. Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
Также, согласно этому решению, взятие на учет допризывников в 17 лет теперь возможно дистанционно через приложение "Резерв+". Прохождение военно-врачебной комиссии необязательно. Автоматизировано и снятие с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.
На Украине
с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.