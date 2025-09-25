Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
20:01 25.09.2025
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет - РИА Новости, 25.09.2025
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие на Украине и не стоящие на воинском учете, будут поставлены на него автоматически, сообщает в четверг украинское минобороны. "Правительство приняло инициированное минобороны решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учета. Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Также, согласно этому решению, взятие на учет допризывников в 17 лет теперь возможно дистанционно через приложение "Резерв+". Прохождение военно-врачебной комиссии необязательно. Автоматизировано и снятие с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе. На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет мужчин 25-60 лет

МО Украины: мужчин 25-60 лет будут ставить на воинский учет автоматически

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие на Украине и не стоящие на воинском учете, будут поставлены на него автоматически, сообщает в четверг украинское минобороны.
"Правительство приняло инициированное минобороны решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учета. Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
Также, согласно этому решению, взятие на учет допризывников в 17 лет теперь возможно дистанционно через приложение "Резерв+". Прохождение военно-врачебной комиссии необязательно. Автоматизировано и снятие с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.
На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Украинский военнопленный рассказал, почему ВСУ сдаются в плен
24 августа, 01:17
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
