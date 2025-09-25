https://ria.ru/20250925/ukraina-2044374839.html

На Украине недовольны антикоррупционными мерами, показал опрос

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. На Украине 86% граждан недовольны антикоррупционными мерами, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". "Опрос показывает, что недовольство антикоррупционными мерами сохраняется: 86% респондентов выразили свое неодобрение, что делает этот вопрос самым актуальным вызовом для реформаторской программы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы "Рейтинг". Опрос проводился на Украине с 31 июля по 5 августа 2025 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки. Все нем приняли 2 тысячи респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

