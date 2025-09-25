https://ria.ru/20250925/ukraina-2044374839.html
На Украине недовольны антикоррупционными мерами, показал опрос
На Украине недовольны антикоррупционными мерами, показал опрос - РИА Новости, 25.09.2025
На Украине недовольны антикоррупционными мерами, показал опрос
На Украине 86% граждан недовольны антикоррупционными мерами, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:57:00+03:00
2025-09-25T17:57:00+03:00
2025-09-25T18:01:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. На Украине 86% граждан недовольны антикоррупционными мерами, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". "Опрос показывает, что недовольство антикоррупционными мерами сохраняется: 86% респондентов выразили свое неодобрение, что делает этот вопрос самым актуальным вызовом для реформаторской программы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы "Рейтинг". Опрос проводился на Украине с 31 июля по 5 августа 2025 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки. Все нем приняли 2 тысячи респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250925/tramp-2044327573.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине недовольны антикоррупционными мерами, показал опрос
"Рейтинг": 86% украинцев недовольны антикоррупционными мерами
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. На Украине 86% граждан недовольны антикоррупционными мерами, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг".
"Опрос показывает, что недовольство антикоррупционными мерами сохраняется: 86% респондентов выразили свое неодобрение, что делает этот вопрос самым актуальным вызовом для реформаторской программы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы "Рейтинг".
Опрос проводился на Украине
с 31 июля по 5 августа 2025 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки. Все нем приняли 2 тысячи респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.