Флаги Украины сняли с мэрии Парижа

Флаги Украины сняли с мэрии Парижа - РИА Новости, 25.09.2025

Флаги Украины сняли с мэрии Парижа

Флаги Украины, которые висели на здании мэрии Парижа с 2022 года, сняли, передает корреспондент РИА Новости.

ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Флаги Украины, которые висели на здании мэрии Парижа с 2022 года, сняли, передает корреспондент РИА Новости. На здании парижской администрации вывешены несколько флагов Франции, чуть повыше развевается еще один рядом с флагом Европейского союза. При этом флагов Украины, которые были размещены там три года назад, больше нет. Украинские флаги исчезли на фоне дебатов по поводу размещения на общественных зданиях флагов Палестины после официального признания Парижем палестинского государства 22 сентября. Такую идею предложил лидер французской Соцпартии Оливье Фор, в итоге этому призыву последовали мэрии около 100 городов. Однако власти Франции резко высказались против таких действий. Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо заявил, что единственный флаг, который он хочет видеть на зданиях мэрий, - это флаг Франции. Само министерство также потребовало от глав регионов и департаментов обращаться в суд, если городские власти будут отказываться снимать палестинские флаги. В результате администрацию одного из городов столичного региона даже обязали ежедневно выплачивать штраф в размере 150 евро, пока с ее здания не спустят флаг Палестины.

