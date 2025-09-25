Рейтинг@Mail.ru
Киев не ждет изменений в позиции США после слов Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2025
14:19 25.09.2025 (обновлено: 14:20 25.09.2025)
Киев не ждет изменений в позиции США после слов Трампа, пишут СМИ
Киев не ждет изменений в позиции США после слов Трампа, пишут СМИ
Киев и его союзники не ждут изменений в позиции Вашингтона по украинскому вопросу после слов президента США Дональда Трампа о границах Украины, сообщает... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:19:00+03:00
2025-09-25T14:20:00+03:00
в мире
россия
украина
республика крым
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
оон
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Киев и его союзники не ждут изменений в позиции Вашингтона по украинскому вопросу после слов президента США Дональда Трампа о границах Украины, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "В настоящий момент союзники не ожидают, что новая оценка Трампа приведет к конкретным действиям", - говорится в сообщении. Кроме того, три западных чиновника и близкий к украинским властям источник указали, что нет каких-либо признаков того, что Белый дом сообщал Украине или ее партнерам об изменении позиции. "Не думаю, что он будет особо что-то делать по этому поводу", - сказал близкий к правительству Украины источник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
россия
украина
республика крым
в мире, россия, украина, республика крым, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, nbc, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН, NBC, Генеральная Ассамблея ООН
Киев не ждет изменений в позиции США после слов Трампа, пишут СМИ

NBC: Киев не ждет изменений в позиции США после слов Трампа о границах Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Киев и его союзники не ждут изменений в позиции Вашингтона по украинскому вопросу после слов президента США Дональда Трампа о границах Украины, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.
"В настоящий момент союзники не ожидают, что новая оценка Трампа приведет к конкретным действиям", - говорится в сообщении.
Кроме того, три западных чиновника и близкий к украинским властям источник указали, что нет каких-либо признаков того, что Белый дом сообщал Украине или ее партнерам об изменении позиции. "Не думаю, что он будет особо что-то делать по этому поводу", - сказал близкий к правительству Украины источник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
