Страны G7 обсудят использование российских резервов в интересах Украины

РИМ, 25 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" обсудят план по использованию замороженных российских 1 октября в интересах Украины на видеовстрече министров финансов стран G7, на которой этот вопрос станет одним из ключевых, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Руководства ЕС, Великобритании и Канады пытаются ускорить процесс использования значительной части резервов и "США, похоже, пока не возражают", отмечает издание. Первой крупной страной Европы, официально поддержавшей идею передачи средств Украине, стала Германия. Франция и Италия, ранее занимавшие более сдержанную позицию, сейчас готовы обсуждать механизм, предложенный Еврокомиссией.
"Европейский союз (или группа стран, входящих в него) выпустит еврооблигации с нулевой доходностью, которые будут обменяны на ликвидную часть российских резервов", - говорится в статье.
"План Брюсселя предусматривает передачу еврооблигаций в управление Euroclear в качестве депозитария и формальное превращение их в собственность России (хотя и замороженных, а следовательно, неприкасаемых для Кремля). Это позволило бы избежать незаконной конфискации активов Москвы, в то время как ликвидность, полученная Европой в результате выпуска еврооблигаций, затем передавалась бы Украине, возможно, частями по 25–30 миллиардов евро", - говорится в статье.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.