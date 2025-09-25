https://ria.ru/20250925/ukraina-2044213148.html

Жители Украины не видят шансов на возвращение к старым границам, пишут СМИ

Украинцы не верят в возможность возвращения страны к старым границам, пишет испанская газета El Pais. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинцы не верят в возможность возвращения страны к старым границам, пишет испанская газета El Pais. "Накопившаяся усталость от кровавого конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение <…> территорий — почти утопия", — говорится в публикации. Подобный пессимизм отражается и на фронте. Газета поговорила с военнослужащим 43-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне боевых действий. "С линии фронта я пока не вижу никаких шансов на это", — сказал он. Президент США Дональд Трамп 23 сентября встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше". При этом раньше он говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Трамп сделал такое заявление под влиянием видения главы киевского режима, и отметил, что прямого отказа США от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.

2025

