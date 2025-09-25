Рейтинг@Mail.ru
Жители Украины не видят шансов на возвращение к старым границам, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 25.09.2025 (обновлено: 11:07 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044213148.html
Жители Украины не видят шансов на возвращение к старым границам, пишут СМИ
Жители Украины не видят шансов на возвращение к старым границам, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2025
Жители Украины не видят шансов на возвращение к старым границам, пишут СМИ
Украинцы не верят в возможность возвращения страны к старым границам, пишет испанская газета El Pais. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:04:00+03:00
2025-09-25T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
республика крым
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_5472db839c0687c72b7d8f56bd316f74.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинцы не верят в возможность возвращения страны к старым границам, пишет испанская газета El Pais. "Накопившаяся усталость от кровавого конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение &lt;…&gt; территорий — почти утопия", — говорится в публикации. Подобный пессимизм отражается и на фронте. Газета поговорила с военнослужащим 43-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне боевых действий. "С линии фронта я пока не вижу никаких шансов на это", — сказал он. Президент США Дональд Трамп 23 сентября встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше". При этом раньше он говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Трамп сделал такое заявление под влиянием видения главы киевского режима, и отметил, что прямого отказа США от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250924/tramp-2044132237.html
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044146115.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_4808580f59fa697ac06c864a5187b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, республика крым, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Жители Украины не видят шансов на возвращение к старым границам, пишут СМИ

Pais: жители Украины считают утопией идею о возвращении страны к старым границам

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинцы не верят в возможность возвращения страны к старым границам, пишет испанская газета El Pais.
"Накопившаяся усталость от кровавого конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение <…> территорий — почти утопия", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В США объяснили цель заявления Трампа о возврате Украины к старым границам
24 сентября, 19:38
Подобный пессимизм отражается и на фронте. Газета поговорила с военнослужащим 43-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне боевых действий.
"С линии фронта я пока не вижу никаких шансов на это", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп 23 сентября встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше". При этом раньше он говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
24 сентября, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Трамп сделал такое заявление под влиянием видения главы киевского режима, и отметил, что прямого отказа США от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Время пришло. Лавров объяснил США, что действительно происходит на Украине
24 сентября, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала