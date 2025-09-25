https://ria.ru/20250925/ukraina-2044208559.html

В Полтавской области нанесли удар по нефтеперабатывающим объектам

В Полтавской области нанесли удар по нефтеперабатывающим объектам - РИА Новости, 25.09.2025

В Полтавской области нанесли удар по нефтеперабатывающим объектам

Объекты нефтепереработки и железнодорожная логистика поражены ударом по городу Кременчуг в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T09:51:00+03:00

2025-09-25T09:51:00+03:00

2025-09-25T09:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

кременчуг

россия

полтавская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Объекты нефтепереработки и железнодорожная логистика поражены ударом по городу Кременчуг в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, удар вечером среды зафиксирован по целям в Кременчуге. "Уничтоженные цели - объекты нефтепереработки и железнодорожная логистика", - сообщил Лебедев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременчуг

россия

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кременчуг, россия, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины