https://ria.ru/20250925/ukraina-2044208559.html
В Полтавской области нанесли удар по нефтеперабатывающим объектам
В Полтавской области нанесли удар по нефтеперабатывающим объектам - РИА Новости, 25.09.2025
В Полтавской области нанесли удар по нефтеперабатывающим объектам
Объекты нефтепереработки и железнодорожная логистика поражены ударом по городу Кременчуг в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:51:00+03:00
2025-09-25T09:51:00+03:00
2025-09-25T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
россия
полтавская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Объекты нефтепереработки и железнодорожная логистика поражены ударом по городу Кременчуг в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, удар вечером среды зафиксирован по целям в Кременчуге. "Уничтоженные цели - объекты нефтепереработки и железнодорожная логистика", - сообщил Лебедев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременчуг
россия
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременчуг, россия, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Россия, Полтавская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области нанесли удар по нефтеперабатывающим объектам
Подполье сообщило об ударе по Кременчугу в Полтавской области